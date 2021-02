Non sempre ci troviamo ad avere molto tempo libero a disposizione. Molti di noi infatti concedono poche ore la settimana a hobby e passioni varie. Proprio per questo, è importante anche sapere come ottimizzare il proprio tempo e come riuscire, anche se si è di fretta, a dare sfogo alla propria creatività. Questo discorso è valido soprattutto per chi nelle ore libere decide di cucinare. Quando il tempo non è dalla nostra parte infatti, cosa si può fare per ottenere comunque un buon risultato? Tra poco andremo a vedere la risposta.

In questi casi, sono la creatività e la passione le cose a cui ci dobbiamo affidare. Infatti serve solamente ingegnarsi un po’ e trovare buone idee per ottenere dei risultati ottimi con quello che si ha a disposizione. In questo modo riusciremo a presentare delle ricette gustose spendendo pochi soldi negli alimenti e risparmiando tempo nell’esecuzione. Andiamo dunque a vedere come fare. Infatti basteranno solo questi due ingredienti per preparare un dolce che farà impazzire tutti.

La torta alla Nutella

Questa incredibile ricetta richiede solamente due ingredienti ed è semplicissima da portare a termine. Nonostante ciò, si presenta come un dessert delizioso e amato soprattutto dai bambini. Andiamo dunque vedere come preparalo.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono solamente quattro uova e circa duecento settanta grammi di Nutella. Per chi vuole, possiamo anche utilizzare dello zucchero a velo come condimento finale. Innanzitutto mettiamo le uova in una ciotola e montiamole per bene con l’aiuto di una frusta, ancor meglio se elettrica.

A questo punto, mentre continuiamo a montare, aggiungiamo a poco a poco tutti i duecentosessanta grammi di nutella. Una volta uniti i due ingredienti dovremo perseguire nel mescolare fino a che il composto non sarà amalgamato e cremoso. A questo punto, spostiamo il tutto in una tortiera e andiamo ad infornare. Dopo trenta minuti a centosettanta gradi, il dessert sarà pronto per essere servito e gustato. Infatti basteranno solo questi due ingredienti per preparar un dolce che farà impazzire tutti.