L’elisir dell’eterna giovinezza non esiste ma prevenire l’invecchiamento mentale si può e con ottimi risultati!

L’importante è mantenersi vivi ed aggrapparsi alla vita. Due elementi che giocheranno un ruolo fondamentale in questo processo di contrasto del decadimento mentale.

Gli esperti ci invitano a non cadere nell’errore che non si possa far nulla per l’invecchiamento cognitivo.

Il cervello raggiunge la sua massima evoluzione a circa 25 anni. Dopo questo picco dell’efficienza mentale si iniziano a perdere neuroni. Per gli scienziati sono circa centomila ogni giorno.

Dunque, se da un lato gli anni che passano ci limitano le nostre capacità cognitive, dall’altro conserviamo ancora abbastanza risorse da sfruttare al meglio.

Di seguito, la Redazione ha raccolto alcuni trucchetti veloci per creare nuove connessioni a livello dei neuroni.

Basteranno questi semplici trucchetti per mantenere la mente allenata e sentirsi più giovani

Innanzitutto, sembra strano ma è utilissimo diventare social. Mettersi in gioco ed imparare a mandare email e messaggini ma anche foto e note vocali. Collegarsi ad internet, ricercare, condividere. Ebbene, queste attività oltre che ad essere stimolanti sono anche divertenti e il cervello si mantiene attivo senza neanche rendercene conto.

Caccia alle parole

Un esercizio facile che permetterà al cervello di ricordarsi sempre tanti vocaboli.

Su un quaderno scrivere quante più parole possibili che iniziano con la lettera A. Ripetere l’azione anche il giorno seguente con la lettera B e via dicendo.

Giochi e carte

Il gioco più consigliato per mantenere allenata la mente è quello degli scacchi. Tuttavia, anche carte e sudoku sono molto gettonati. Risolvere gli enigmi prevede anche una preparazione culturale, per cui per gli esperti è utile ma può essere sostituito con esercizi più semplici.

Infine, cambiamo le abitudini. Un esempio è quello di mettere la crema sul viso con la mano sinistra anziché con la destra e viceversa. Diversificare la routine è un ottimo metodo per far concentrare il cervello a riprogrammarsi alla nuove abitudini.

Se “Basteranno questi semplici trucchetti per mantenere la mente allenata e sentirsi più giovani” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Attenzione a queste azioni molto comuni per prevenire e combattere l’Alzheimer, sono controproducenti”.