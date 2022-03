Ci piace mangiare, e bene, ma troppo spesso non abbiamo tempo per dedicarci alla preparazione di piatti elaborati che danno un sapore strepitoso. Mai rinunciare però a nutrirci con gusto, prestando attenzione all’uso degli alimenti. Con un obiettivo: variare il nostro menu quotidiano che potrebbe aiutarci a contrastare tanti disturbi, come sostengono gli esperti. Semaforo verde a frutta, cereali, verdura, legumi e pesce (almeno due volte a settimana), limitando la carne.

Nell’orto e tra le onde gli alimenti perfetti per soddisfare il palato

C’è una coppia di ingredienti che, insieme, permettono di avere piatti non solo super golosi ma velocissimi da realizzare. Stiamo parlando dei fiori di zucca e delle alici sott’olio, veri campioni di gusto, da soli, e assolutamente super in compagnia.

La prima ricetta proposta si prepara in pochi minuti, giusto il tempo di cuocere la pasta. Gli ingredienti sono per due persone.

Servono:

160 g di linguine

8 fiori di zucca

1 scatolina di alici sott’olio da 46 g

3 cucchiai di olio Evo

Sale per l’acqua della pasta

Una presa di peperoncino secco sminuzzato

Procedere in questo modo: mettere su la pasta, mentre in una ampia padella antiaderente cuocere nell’olio i fiori di zucca tagliati a pezzetti. Lasciare anche il pistillo, per non privarci del suo sapore un po’ amarognolo. Ogni tanto ammorbidire con l’acqua di cottura della pasta, i fiori devono appassire e non bruciarsi. A questo punto, aggiungere le alici precedentemente private del loro olio e schiacciate grossolanamente con la forchetta in una scodella. Amalgamare il tutto prestando attenzione che questa particolare salsa non si restringa ma rimanga un po’ liquida. Quindi lasciare saltare le linguine, con un finale pizzico (o manciata) di peperoncino.

Basteranno due ingredienti che uniscono sapori di terra e di mare per preparare ricette deliziose da leccarsi i baffi

La seconda ricetta riguarda una frittata che unisce ai sapori delicati dei fiori quelli decisi di alici e pecorino grattugiato. Gli ingredienti sono ancora per due persone.

Servono:

4 uova

3 alici sottolio

2 cucchiai di pecorino grattugiato

3 cucchiai di olio Evo

1 pizzico di sale

Peperoncino secco a piacere

Procedere così. In una ciotola mescolare uova, alici spezzettate senza il loro olio, pecorino, sale, peperoncino.

Quando l’olio è caldo nella padella, buttare il composto e rigirare un paio di volte senza rompere la “futura” frittata. Una volta cotta per bene, impiattare e attendere che si raffreddi per mangiarla.

Insomma, basteranno due ingredienti che uniscono sapori eccellenti per deliziare i palati con queste ricette sprint.