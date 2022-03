Iniziare la settimana è sempre faticoso soprattutto se abbiamo trascorso un weekend rilassante. Un dolce può sempre aiutare a carburare meglio e soprattutto a iniziare la primavera con il piede giusto. Con l’arrivo della bella stagione abbiamo voglia di dolci più leggeri ed in questo articolo offriremo degli spunti per delle farciture fresche. Possiamo utilizzare la pasta sfoglia sia per realizzare una millefoglie sia per cannoncini da leccarsi i baffi.

Basteranno 5 minuti per farcire una sfoglia dolce e fragrante senza utilizzare la solita crema pasticcera

Ingredienti per la crema alla Nutella:

250 grammi di Mascarpone;

100 grammi di Nutella.

Versiamo in una ciotola il Mascarpone e aggiungiamo poco alla volta la Nutella. Mescoliamo con un cucchiaio fino a quando la crema apparirà omogenea e senza grumi. Ora ci basterà metterla in frigorifero per un’oretta e sarà pronta per farcire millefoglie o cannoncini rigorosamente a freddo.

Crema alla fragola

Le prime fragole sono già arrivate nei mercati e si possono già gustare anche come farcitura. In questo caso consigliamo di preparare dei fazzoletti di pasta sfoglia ripieni. Ecco la ricetta della crema:

250 grammi di fragole;

5 cucchiai di acqua;

12 cucchiai di zucchero;

30 grammi di maizena;

200 ml di latte.

Dapprima dovremo preparare uno sciroppo di fragole quindi puliamo le fragole, privandole del picciolo, lavandole. Tagliamole a metà e mettiamole in un pentolino con 7 cucchiai di zucchero e 5 di acqua. Facciamo cuocere a fuoco basso. Leviamo dal fuoco e filtriamo. Avremo ottenuto uno sciroppo molto denso. Se così non fosse continuiamo a far ridurre sul fuoco. Procediamo intanto con la preparazione della crema, mettendo in un pentolino l’amido di mais con i 200 ml di latte e facciamo sciogliere. Quando sarà sciolto aggiungiamo i 5 cucchiai di zucchero rimanenti e lo sciroppo preparato. Portiamo a bollore e togliamo dal fuoco quando sarà abbastanza densa. Conserviamo in frigo fino al momento della farcitura.

Dolcezza all’ananas

Ingredienti per la crema all’ananas:

3 fette di ananas in scatola;

300 ml di latte;

80 grammi di zucchero;

30 grammi di amido di mais;

2 tuorli.

Mescoliamo lo zucchero, l’amido e i tuorli e li montiamo con lo sbattitore elettrico. Ora frulliamo l’ananas e lo uniamo al latte affinché diventino un composto omogeneo. Trasferiamo in un pentolino il composto di latte ed ananas e sopra il composto più fermo con le uova. Aspettiamo a mescolare fino ad aver portato ad ebollizione. Ora mescoliamo energeticamente e dopo 3 minuti e togliamo dal fuoco.

Basteranno 5 minuti per farcire una sfoglia dolce con farciture golose da leccarci i baffi.

