Anche il 25 aprile è passato e a breve ci aspetta la festa del Primo maggio. Sole, caldo, aria pulita e la compagnia di amici e parenti sono gli elementi fondamentali di questi festeggiamenti primaverili.

E non solo, perché in mezzo al calore e alle risate di cuore, non possiamo certamente sottovalutare l’importanza del cibo. Pasta al forno, grigliate di carne e verdure di ogni tipo completano i pranzi di queste giornate allegre e solari.

Bene, abbiamo mangiato abbastanza e adesso ci tocca tornare alla vita di tutti i giorni. C’è chi si fustiga consumando quasi esclusivamente lattuga e radicchio per una settimana e chi invece non vuole rinunciare al gusto. Premettendo che una via di mezzo è sempre la migliore soluzione, stavolta ci dedicheremo proprio a qualcosa di goloso e digeribile allo stesso tempo. Una ricetta semplicissima, con soli 3 ingredienti ed anche molto economica, che possiamo preparare come antipasto nei giorni di festa o contorno per secondi piatti.

Ci riferiamo alla parmigiana di patate, ma in una versione diversa dalla classica pesante ed elaborata che tutti conosciamo.

Vediamo questa variante particolare e così facile che si prepara in un lampo.

Basteranno 10 minuti contati per questa filante parmigiana di patate che salverà l’antipasto o il contorno dell’ultimo minuto

Iniziamo dagli ingredienti, per cui ci serviranno:

500 grammi di patate lesse pelate;

200 grammi di formaggio tra provola, mozzarella o scamorza;

400 ml di salsa di pomodoro;

olio, sale q.b.;

un pizzico di zucchero;

prezzemolo e origano q.b.

Occupiamoci prima di tutto delle patate, che possiamo comprare già bollite o cuocere noi stessi. In questo secondo caso, meglio non lessarle eccessivamente, perché rischiano di rompersi durante la preparazione.

Tagliamole a fette di medio spessore e passiamole in un salmoriglio di olio, origano, prezzemolo e sale.

Nel frattempo, ungiamo leggermente una padella abbastanza larga e adagiamo le fette l’una accanto all’altra.

Accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere a fiamma bassa. Condiamo la salsa con un po’ d’olio, sale e zucchero e versiamola sulle patate e chiudiamo con un coperchio per circa 5 minuti. Intanto, tagliamo il formaggio e adagiamolo sulle patate ricoperte di salsa. Cospargiamo un altro po’ di origano e facciamo cuocere finché il formaggio si sarà sciolto al punto da diventare filante.

Basteranno 10 minuti contati ed ecco che potremo già servire i nostri ospiti oppure goderci soltanto per noi una porzione di questa semplicissima delizia.

