Tra poco arriva l’estate e con la bella stagione arrivano le tanto disprezzate zanzare. Anche in questo caso esistono rimedi naturali che ci vengono in aiuto. Vediamo insieme perché basterà un caffè profumato per risolvere questo difficile problema in casa.

Le belle giornate sono un toccasana che tutti aspettano. Purtroppo con loro però arrivano anche questi fastidiosi insettini. Chi non ha mai provato quel prurito insopportabile dato dalle loro continue punture su tutto il corpo? La cosa è davvero sgradevole ma per fortuna esistono dei rimedi naturali.

Rimedi naturali

Ora vediamo come con dei semplici rimedi naturali allontaneremo finalmente le zanzare dalla nostra casa senza utilizzare i famosi insetticidi. Infatti ecco che basterà un caffè profumato per risolvere questo difficile problema in casa.

Non tutti sanno che l’aroma del caffè non piace alle zanzare. Il primo rimedio consiste nel versare una tazzina di caffè caldo in un piatto. Al centro aggiungere poi un cucchiaio di caffè macinato. Il piatto deve essere precedentemente ricoperto con un foglio di carta stagnola. Bruciando leggermente il caffè macinato si diffonde nell’ambiente l’aroma che tiene lontano le furbe zanzare.

Se poi si ha uno spazio all’aperto si possono conservare dei fondi di caffè all’interno di un contenitore aperto. Successivamente dal contenitore si spargono nel terreno o nei ristagni d’acqua infestati dagli insetti. Le sostanze nei fondi di caffè allontaneranno le zanzare e impediranno alle larve di crescere.

Piante repellenti

Le piante sono formidabili per trovare un rimedio efficace all’allontanamento delle zanzare. La menta, il basilico e la lavanda sono di facile coltivazione. Grazie all’odore forte prodotto da queste piante, la zanzara cambierà strada. Anche la catambra è una pianta adatta a creare un ottimo repellente contro le zanzare. Apparentemente senza odore, in realtà emana in un lungo raggio d’azione un fortissimo odore spiacevole per gli insetti in questione. Pianta ideale per terrazzi e balconi. Il consiglio è quello di provare per poter godere di tutti gli spazi aperti senza la preoccupazione di punture e successivi bruciori.