Come ben sappiamo, le piante grasse o succulente, crescono in prosperità soprattutto in luoghi caldi, a volte anche aridi. Questa capacità di sopportare climi e temperature così estreme, deriva dalla loro struttura che consente di immagazzinare l’acqua necessaria per sopravvivere.

Dal momento che si coltivano anche in vaso e che mal sopportano climi rigidi, in inverno si possono facilmente gestire anche in casa.

Tra le varietà più belle ed affascinanti, se ne distingue una in particolare che a breve introdurremo. Si tratta della graptopetalum tacitus bellum, un’affascinante succulenta perenne appartenente alla famiglia delle Crassulacee.

Basterà soltanto attendere la primavera per apprezzare l’elegantissima fioritura di questa pianta grassa da coltivare anche adesso

Originaria del Messico, la graptopetalum tacitus bellum è considerata una delle piante grasse più decorative in assoluto e basterebbe soltanto guardarla per capirne il motivo.

Infatti, essa cresce a forma di rosetta ed è composta da tante foglie fitte e triangolari. Queste ultime possono raggiungere anche 3 centimetri di lunghezza, hanno una consistenza cerosa ed un colore grigio-verdastre.

La particolarità più interessante di questa pianta, però, sta nella copiosa fioritura che avviene in primavera. L’infiorescenza, infatti, si ramifica partendo dal centro della rosetta e si estende in altezza fino a 10 centimetri. È proprio qui, all’apice dei fusti, che possiamo ammirare i vistosissimi fiori a forma di stella, di colore rosa o rosso. Partendo dal centro, alla base dei 5 petali, si ergono anche delle antere bianche che impreziosiscono ancor di più il fiore.

Alcuni consigli per coltivarla

Essendo una pianta succulenta, anche la graptopetalum tacitus bellum è molto semplice da coltivare e gestire. Innanzitutto, ha bisogno di crescere in un ambiente asciutto, preferibilmente a mezz’ombra, anche se tollera abbastanza bene anche i raggi diretti del Sole.

Inoltre, predilige terreni porosi e ben drenati, composti ad esempio da 2 parti di torba e compost, più una parte di ghiaia. Un buon drenaggio qui è fondamentale per mantenere la pianta ad un grado ottimale di umidità e per evitare ristagni idrici.

Per quanto riguarda le innaffiature, invece, è consigliato non esagerare almeno fino alla primavera, quando si può anche portare all’esterno. Fin quando le temperature sono inferiori ai 15 gradi, è meglio tenerla in casa, in una stanza fresca ed asciutta.

Riproduzione della pianta e parassiti

Durante il riposo vegetativo, possiamo approfittarne anche per riprodurla in altre piantine.

Infatti, basterà soltanto strappare delicatamente una fogliolina senza spezzarla e appoggiarla su un substrato di torba e sabbia. In seguito, una volta inumidito leggermente il terreno, basterà riporre il vasetto in un luogo leggermente umido e lontano da fonti luminose.

Per quanto riguarda invece l’esposizione ai parassiti è una pianta davvero molto resistente. Tuttavia, se le foglie dovessero mostrare chiazze marroni, probabilmente vuol dire che la pianta ha subito l’attacco dei ragnetti rossi.