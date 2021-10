Durante la stagione estiva molte persone cercano di evitare di cucinare o comunque di passare tanto tempo ai fornelli. Del resto, tra il caldo, l’umidità e la voglia di uscire per godersi il bel tempo risulta comprensibile come chiudersi in casa per preparare piatti complessi non sia un desiderio condiviso.

Con l’arrivo dell’autunno, però, come possiamo immaginare, tutto ciò cambia. La voglia di preparare ricette gustose e profumate torna, come anche l’appetito per piatti saporiti e con tanti ingredienti.

I pranzi autunnali

Ogni stagione come sappiamo presenta degli aspetti magici e bellissimi. Per quanto riguarda l’autunno, per esempio, uno di questi aspetti senza dubbio è rappresentato dai profumi e dai sapori dei cibi che lo fanno da padrone.

Di conseguenza, i pranzi in famiglia della domenica in questa stagione assumono un’atmosfera del tutto diversa. Ragion per cui, tra pochissimo, andremo a svelare la ricetta semplicissima per un piatto gustoso e squisito. Il quale, appena arrivato in tavola, sarà in grado di trasmettere alla famiglia tutta la magia di questa stagione meravigliosa.

Basterà servire questo primo indimenticabile per diffondere in tutta casa il profumo dell’autunno

Dagli antipasti a base di castagna ai dessert che vedono come protagoniste le mandorle e le zucche, sono tante le ricette che possiamo provare a sperimentare in autunno.

Oggi in particolare vogliamo presentare un primo piatto che sarà senza dubbio all’altezza di un pranzo squisito in famiglia. Stiamo parlando dei fusilli con salsiccia e radicchio. Andiamo a vedere come prepararli.

Per questa ricetta ci serviranno 500 grammi di fusilli, 250 grammi di radicchio rosso e 120 di salsiccia. Avremo anche bisogno di 70 grammi di parmigiano, 40 di pangrattato, 30 di burro e di 2 peperoni. Infine, necessiteremo pure di alcuni condimenti, in particolare olio, sale, pepe e aglio.

Il procedimento

Iniziamo lavando il peperone per poi tagliarlo a piccoli pezzetti. Facciamo la stessa cosa per il radicchio e, successivamente, spelliamo la salsiccia riducendo anch’essa in piccoli pezzi.

Dopodiché, andiamo a versare un po’ d’olio in una padella, versiamo al suo interno uno spicchio d’aglio e, infine, aggiungiamo anche la salsiccia sbriciolata. A questo punto, uno alla volta, andiamo ad aggiungere alla padella anche il peperone e il radicchio, mescolando per bene il tutto a fiamma bassa.

Continuiamo a cuocere per circa 10 minuti, versando poco alla volta anche i condimenti e il parmigiano. Nel frattempo, andiamo a cuocere i nostri fusilli che dovremo scolare dopo pochi minuti, dunque molto al dente. Spostiamoli nella pentola e andiamo ad amalgamarli con gli altri ingredienti per qualche altro minuto.

A questo punto, spostiamo il tutto in una pirofila, aggiungiamo il pangrattato e il burro e andiamo a infornare. Dopo circa 12 minuti a 180 gradi, leviamo la pasta dal forno e andiamo finalmente a portare in tavola questo piatto gustoso, squisito e dai profumi meravigliosi di questa stagione favolosa. Come possiamo vedere, dunque, basterà servire questo primo indimenticabile per diffondere in tutta casa il profumo dell’autunno.