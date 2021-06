Entrare in una casa pulita e profumata fa sempre piacere a tutti. E soprattutto, proviamo un senso di gioia e soddisfazione quando quella casa è la nostra. Vedere la cucina perfettamente splendente, il salone in ordine e la camera da letto pulita è sicuramente fonte di orgoglio. Ma c’è soprattutto una stanza che sottolinea l’importanza che diamo alla nostra igiene e stiamo parlando del bagno. Purtroppo, questa è l’area della casa più difficile da mantenere pulita, soprattutto quando si tratta del WC, che utilizziamo tutti i giorni. Ma a questo scopo abbiamo una soluzione che potrà aiutare tutti.

Basterà questo semplice ingrediente naturale per rendere il nostro water bianco e splendente e per eliminare ogni sorta di incrostazione

Ci sono alcuni rimedi naturali ancora sconosciuti ma davvero utili e funzionali. Si tratta di prodotti che probabilmente abbiamo già in casa ma di cui non conoscevamo ancora a pieno le proprietà. Per esempio, non tutti sanno che c’è un elemento naturale che può aiutarci a far risplendere il water del nostro bianco. Qui stiamo parlando della frumina. Infatti, sembra incredibile ma basterà questo semplice ingrediente naturale per rendere il nostro water bianco e splendente e per eliminare ogni sorta di incrostazione! Vediamo allora come utilizzarlo.

Ecco come sfruttare la frumina per pulire il nostro sanitario

Prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno dell’acqua, del bicarbonato e due cucchiai pieni di frumina. Mescoliamo il tutto per ottenere un composto abbastanza omogeneo e, successivamente, immergiamo all’interno della nostra soluzione un panno in microfibra. Passiamolo sulla superficie della tazza e al suo interno se troviamo macchie di sporco. Poi, laviamo come abbiamo sempre fatto, passando un nuovo panno bagnato solo con dell’acqua per eliminare qualsiasi residuo. Vedremo che il risultato ci renderà di certo soddisfatti e noi potremo essere orgogliosi per la pulizia del nostro bagno!

