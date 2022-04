Basterà questa golosissima ricetta della nonna per preparare un dessert semplice e veloce con arance e limoni ma anche nocciole

I dolci sono tra le perle della cucina italiana, da Nord a Sud si riescono a portare in tavola dei dessert strepitosi. Non si tratta solamente di torte, ma anche di yogurt e di dessert perfetti per riciclare frutti troppo maturi. Ci sono ricette più o meno difficili, anche tra quelle tramandataci dalle nonne. Chi non è particolarmente esperto di cucina potrà procedere provando a riprodurre una di quelle più semplici. Oggi si andrà alla scoperta di una ricetta facile che in circa un’ora ci permetterà di portare in tavola dei deliziosi dolci di nocciola insaporiti con arancia e limone. L’esecuzione di questa preparazione è molto semplice e, soprattutto, riuscirà a far venire l’acquolina in bocca a tutti. Basterà questa golosissima ricetta della nonna per preparare questi dolci, ma attenzione ad eventuali allergie o intolleranze.

Ingredienti per 10 persone

300 g di farina;

140 g di nocciole tostate in polvere;

5 uova;

150 g di zucchero;

1 arancia;

1 limone;

2 cucchiaini di lievito in polvere;

30 g di burro;

10 fragole;

sale quanto basta.

Si consiglia di utilizzare sia arance che limoni biologici, che andranno comunque accuratamente lavati. Di questi agrumi bisognerà tagliare a metà la scorza, una parte suddivisa in strisce mentre l’altra parte grattugiata. Attenzione a non andare a grattugiare anche la parte bianca, sarà comunque commestibile, ma il sapore potrebbe risentirne. Spremere l’arancia e il limone con uno spremiagrumi in due momenti separati e mettere il succo in due bicchieri. A questo punto bisognerà procedere unendo le uova in una ciotola con lo zucchero e un pizzico di sale. Montare il tutto con delle fruste elettriche o manuali fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendere la farina e aggiungerla al composto insieme al lievito, alla scorza di limone e di arancia, a una parte del succo dei due agrumi e alla polvere di nocciole. Mescolare il tutto per amalgamare al meglio.

Prendere degli stampini da ciambella, o con diverse forme, che andranno imburrati prima di essere riempiti. Preriscaldare il forno a 180 gradi e fare cuocere i dolci per circa mezz’ora. Una volta pronti non ci sarà da fare altro che rimuoverli dagli stampi e lasciarli raffreddare prima di servirli in tavola. Si potrà decorare il tutto con deliziosi pezzi di fragola.

