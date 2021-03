Sono ahimè diverse le cose che potrebbero capitare durante il sonno. Nel caso in cui dormissimo da soli non si tratterebbe di un gran problema, ma quando si sta insieme al partner o agli amici la situazione certamente cambia. Infatti esistono alcuni fastidi e disturbi che potrebbero metterci in imbarazzo. In questo articolo in particolare vogliamo parlare dell’eccessiva salivazione nelle ore notturne, e di quali sono i metodi a nostra disposizione per prevenire i problemi che crea. Tra poco infatti vedremo perché basterà annusare mezzo limone prima di dormire per liberarsi di questo fastidio.

Troppo tardi

Se quando siamo coscienti abbiamo la possibilità di intervenire subito, nel caso del sonno ovviamente le cose cambiano. Potremmo difatti renderci conto di avere avuto una salivazione eccessiva nelle ore notturne solo al risveglio, trovandoci così in una situazione che per molti potrebbe essere imbarazzante. Certamente le cause sono diverse e in alcune situazioni si tratta di una condizione medica per cui solo un dottore ci potrà consigliare. In altre invece, ci si può affidare a delle soluzioni differenti che non richiedono ne strumenti ne tantomeno processi particolari. Andiamo dunque a rivelarne una. Infatti ecco perché basterà annusare mezzo limone prima di dormire per liberarsi di questo fastidio.

Fermare la salivazione eccessiva

L’eccessiva quantità di saliva potrebbe essere la conseguenza di tante cause diverse. Una di queste è legata alla scarsa idratazione, un’altra invece al reflusso gastrico. Qualsiasi sia la causa, consigliamo questo rimedio in quanto si rivela per molti efficace. Ovviamente come abbiamo detto potrà funzionare quando si tratta di casi isolati e non frequenti. Soffrire di questo disturbo ogni singola notte infatti potrebbe essere un segnale del fatto che si tratti di una condizione per cui potrebbe essere necessario un controllo.

Dunque il metodo è molto semplice e consiste nel tagliare in due un limone e annusarne profondamente una delle due metà prima di addormentarsi. Difatti il limone ha un effetto regolatore sulla produzione della saliva ed è consigliato proprio in questi casi. Potremmo anche servirci di gocce di olio essenziale di questo agrume, ma anche il limone stesso ci apporterà dei benefici. Facciamolo ogni sera per un determinato periodo di tempo, e aiuteremo in questo modo il nostro corpo a regolarsi meglio in questo senso. Tentar non nuoce.