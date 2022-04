Basta veramente poco per avere una casa pulita e ordinata. Sicuramente quello che occorre fare per prima cosa è mettere in ordine ogni volta che c’è qualcosa fuori posto. Non aspettiamo che la casa diventi un disastro, non appena una cosa è fuori posto mettiamola via.

Se da una parte abbiamo la casa organizzata e ordinata, dall’altra dobbiamo anche pulirla. E qui si entra nel fantastico mondo delle pulizie di casa. Per pulire casa ci sono mille prodotti e infiniti modi. La cosa migliore da fare per pulirla veramente bene è dividere casa in una griglia immaginaria e andare a lavorare per livelli. Non partiamo mai dal pavimento, però, ma partiamo sempre dai piani alti.

Bisogna partire dall’alto perché, quando la polvere cade a terra, lì dovremo ancora pulire. Quindi, per prima cosa passiamo lo straccio sui mobili alti fino a scendere. Una volta rimossa tutta la polvere, allora possiamo procedere con la pulizia della superficie.

Basterà aggiungere due gocce di questo liquido all’acqua per avere le superfici del bagno splendenti e profumate

Lo stesso procedimento vale per la pulizia del bagno. Partiamo dall’alto, per poi passare al pavimento. Con una piccola eccezione. In questo caso passiamo l’aspirapolvere per prima, perché pulendo potrebbe cadere dell’acqua sulla polvere.

Quindi, passiamo aspirapolvere e poi laviamo per bene i sanitari, la vasca o la doccia e il lavandino. Quando puliamo il lavandino usiamo soprattutto dei prodotti anti calcare. Stessa cosa facciamo poi nella doccia o nella vasca. Questo dovremo continuare a farlo con costanza, dato che il calcare si crea molto facilmente in queste zone.

La prima mano di pulizie diamola dunque con il prodotto che preferiamo. Quello che usiamo sempre, che ci piace e che secondo noi è il migliore per pulire il bagno. Ognuno sicuramente avrà il suo.

Poi, per finire in bellezza, dobbiamo prendere un prodotto liquido che sicuramente abbiamo in casa. Oltre a questo, muniamoci di una bacinella con acqua calda.

Ora che abbiamo la bacinella con dell’acqua, versiamo al suo interno un cucchiaino di ammorbidente. Mescoliamo per bene e poi, con una spugnetta, laviamo nuovamente la superficie del bagno. Poi sciacquiamo per bene e infine asciughiamo con uno straccio per evitare che si creino aloni. Ora la superficie del bagno sarà super profumata e pulita. Infatti, basterà aggiungere due gocce di questo liquido all’acqua calda per avere un bagno sempre profumato e delle superfici sempre pulite.

Approfondimento

Avevano ragione le nonne, ecco il rimedio naturale per allontanare le formiche da casa o giardino