Una nuvola che si sposta dal cielo e arriva sulla nostra tavola. Così potremmo descrivere questa deliziosa torta: come una nuvola. Un dessert molto delicato che sarà in grado di conquistare ogni generazione, dai più piccoli ai più grandi.

Il tratto distintivo di questa torta è sicuramente la sua morbidezza, ed è proprio questa che la rende unica. Un dessert sicuramente che andrà a nozze con coloro che amano i dolci zuccherosi, quindi non dobbiamo esagerare, ma un po’ di dolcezza nella vita fa sempre bene.

Bastano veramente pochi ingredienti per creare questa torta morbidissima ma soprattutto dal sapore unico

Nel caso specifico parliamo della cotton cake, chiamata anche japanese cheesecake. Il nome ricorda molto la tradizionale cheesecake e infatti è proprio da lì che viene, ma con delle variazioni.

Vediamo allora come possiamo preparare questa tenera torta. Partiamo dagli ingredienti per realizzare un dessert per circa 8 persone. Ogni ingrediente che ora andremo a vedere deve essere usato a temperatura ambiente, quindi prima di iniziare a cucinare tiriamo fuori dal frigo tutti gli elementi necessari. Ci serviranno:

250 g di formaggio spalmabile;

5 uova;

100 ml di latte intero;

100 g di burro;

160 g di zucchero;

50 g di farina;

20 g di amido di mais;

1 g di cremor tartaro;

zucchero a velo.

Il procedimento per realizzare la nostra cotton cake

La prima cosa da fare è mettere dell’acqua in una teglia capiente e metterla in forno a 180 gradi in modalità statica. Ora prendiamo le uova e separiamo tuorli e albumi. Ora dobbiamo montare gli albumi con delle fruste con il cremor tartaro e aggiungiamo solo 80 grammi di zucchero. Aggiungiamone poco alla volta, non tutto insieme. Quando il composto sarà spumoso, spegniamo le fruste.

Ora mettiamo il formaggio in una ciotola e aggiungiamo il resto dello zucchero. Con delle fruste pulite lavoriamo il composto. Quindi versiamo a filo il latte e continuiamo a lavorare. Ora aggiungiamo anche il burro che abbiamo in precedenza tagliato a pezzettini. Quando il burro si sarà assorbito, incorporiamo la farina e l’amido di mais. Aggiungiamo ora i tuorli e poi gli albumi montati un po’ alla volta e amalgamiamo il tutto con un movimento che va dal basso verso l’alto con una spatola.

Ora imburriamo e infariniamo uno stampo e versiamo il composto. Mettiamo la pirofila nella teglia a bagnomaria e inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. Dopo abbassiamo la temperatura a 160° e cuociamo per altri 70 minuti. Ed ecco che bastano veramente pochi ingredienti per creare questa torta davvero deliziosa.

