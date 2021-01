Il lavoro, la casa, la famiglia, cucinare, lavare, stirare… Quante cose da fare e quanto poco tempo da dedicare a se stessi.

Il paradosso della modernità è proprio questo. Troppo tempo per gli altri e per le altre cose, ma poco per noi stessi. In questo modo si finisce per trascurarsi e mettere da parte interessi e passioni. Ma anche il nostro fisico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Lasciarsi andare genera malessere e non ci fa stare bene con noi e con gli altri. Noi della Redazione siamo qui per dare dei consigli. Ed eccone uno.

È possibile prendersi cura di sé anche stando a casa e tra i mille impegni quotidiani. Come? Bastano venti minuti al giorno per restare in forma con questi esercizi da fare in casa. Scopriamoli insieme.

Home made

Sì home made, ma non come le torte. Stavolta parliamo di attività fisica. Tutto ciò che ci serve è un paio di scarpe da tennis e un pantalone comodo, preferibilmente dei leggings.

Partiamo dalle gambe, per poi arrivare sino alle braccia con un allenamento total body. Il primo esercizio è lo squat. Si tratta di un movimento utile ai quadricipiti, ai glutei e all’addome. Partendo in posizione eretta, basta piegare le ginocchia a 45 gradi e risalire. Si consiglia di fare tre serie da 12 ripetizioni ciascuna.

Un altro tipo di squat si pratica attaccati al muro. Sì, proprio così! Con la schiena, la testa e i glutei ben attaccati al muro, anche qui bisogna piegare le ginocchia a 45 gradi. Stavolta però si dovrà restare in questa posizione per 30 secondi. Ripetere per tre volte. Questo esercizio è utile per rinforzare la muscolatura di tutto il corpo.

Addominali e braccia

Passiamo agli addominali. Per prima cosa, posizionarsi supini preferibilmente su un materassino da ginnastica. Tenere i piedi ben puntati al terreno e fare tre serie da 15 addominali ciascuna. Attenzione a non muovere solo la testa o, peggio ancora, solo la schiena. Tenere la testa alta mentre si fanno gli addominali permetterà di svolgerli correttamente senza rischiare di farsi male.

Per le braccia si rimanda al link di seguito (qui).

Visto? Bastano venti minuti al giorno per restare in forma con questi esercizi da fare in casa.