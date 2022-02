Fra le zone della casa più soggette all’accumulo di polvere e sporcizia vi sono sicuramente le tapparelle e le persiane.

Queste superfici, infatti, a causa dell’esposizione continua a smog ed agenti atmosferici, tendono a sporcarsi spesso e non è sempre facile riuscire a pulirle.

In realtà, però, è un compito che bisognerebbe fare periodicamente per non farle deteriorare e per evitare l’eccessiva incrostazione della sporcizia.

Una buona pulizia, quindi, permetterebbe di avere tapparelle e persiane sempre perfette e belle da vedere. Tuttavia, oltre all’estetica, una manutenzione costante sfavorirebbe anche l’incursione della polvere all’interno delle abitazioni.

Ciò, potrebbe ripercuotersi positivamente sull’igiene della casa e, soprattutto, sulla salute di tutta la famiglia.

Come già accennato, queste operazioni potrebbero risultare molto difficili da gestire, ma nulla è impossibile se si utilizzano i giusti prodotti.

Oggi, infatti, scopriremo come realizzare uno sgrassatore fai da te molto efficace e che potrebbe anche farci risparmiare del denaro.

Bastano una spugna e questo sgrassatore universale per pulire velocemente tapparelle, persiane e serramenti

Per realizzare uno sgrassatore perfetto per tapparelle, persiane e anche serramenti, avremo bisogno di 3 ingredienti.

Il primo è il detersivo per i piatti, che potrebbe essere molto efficace anche per contrastare la muffa presente nel bagno, ad esempio.

Il secondo ingrediente è l’acqua, in particolare quella demineralizzata. Questa, infatti, non rilascia aloni durante le pulizie e si può ricavare anche dall’acqua piovana. In questo caso basterà soltanto bollirla per 20 minuti, per eliminare eventuali spore, e lasciarla raffreddare completamente.

Il terzo ed ultimo ingrediente, invece, è la cenere, che possiamo recuperare dal camino o dalla stufa a pellet.

Dosi e modalità d’uso

Una volta pronti gli ingredienti, possiamo mescolarli con le seguenti dosi:

due cucchiai di detersivo per i piatti;

2 litri di acqua;

200 g di cenere.

Per prima cosa, versiamo la cenere nell’acqua e lasciamola in ammollo per tutto il giorno, mescolando ogni tanto. Fatto ciò, filtriamo la soluzione più volte, utilizzando un tessuto, fin quando l’acqua non sarà più chiara.

Ora versiamo la miscela in un recipiente ed aggiungiamo il detersivo per i piatti. A questo punto, togliamo prima tutta la polvere da tapparelle e persiane, aiutandoci con un’asta telescopica ed un panno in microfibra. Successivamente, bastano una spugna e questo sgrassatore che abbiamo appena descritto per eliminare tutte le incrostazioni e la sporcizia.

