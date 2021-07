Con un po’ di fantasia e la giusta abilità è possibile abbellire casa senza spendere troppi soldi. La Redazione di Fai Da Te di ProiezionidiBorsa ha per i Lettori un’idea per dare un nuovo aspetto ai vecchi vasi da interno. Tutto questo spendendo veramente pochissimo, perché bastano una forchetta e queste decorazioni per meravigliose fioriere da interno che tutti invidieranno per fantasia e creatività. L’unico materiale necessario è solo l’argilla, un composto modellabile con cui dare forma alla fantasia!

Come realizzare bellissimi vasi da interno con l’argilla e le posate da tavola

Esistono tanti materiali veramente facili da lavorare tra cui figura anche l’argilla. Il nostro consiglio è di usare la “paperclay”, anche conosciuta come pasta di carta. Si tratta di una perfetta miscela di argilla e carta che tutti possono acquistare direttamente pronta o preparare da sé. In quest’ultimo caso, suggeriamo di mescolare 140 grammi di argilla con una quantità sufficiente di acqua per realizzare una crema.

Occorrerà poi aggiungere circa 60 grammi di carta lasciata macerare in acqua e strizzata accuratamente. È possibile usare della carta assorbente o della carta igienica e, magari, anche della vecchia carta da giornale. Questa pasta sarà facilmente modellabile e leggera, perfetta per rivestire i vecchi vasi.

Perché bastano una forchetta e queste decorazioni per meravigliose fioriere da interno che tutti invidieranno

Adesso scopriamo la particolare decorazione con cui abbellire la pasta di carta. Dopo aver interamente ricoperto il vecchio vaso con un generoso strato di pasta di carta è possibile procedere con la decorazione. Per questa basterà usare una comune forchetta da cucina e imprimere la forma dei denti della posata sull’argilla.

Consigliamo di pressare per qualche secondo la forchetta sul vaso, alternando i denti in verticale e orizzontale. Dopo aver lasciato solidificare il vaso per una notte, è possibile procedere a colorare il tutto con una normale vernice acrilica.

Possibili alternative alle posate da cucina

Oltre ai denti della forchetta, è possibile usare lo stesso manico per imprimere particolari forme e motivi che si ripetono su tutta la superficie ricoperta da argilla. Le migliori sono le posate all’inglese e possibilmente con il manico squadrato. È possibile usare anche il cappuccio di un pennarello, un piccolo quadrato di cartone con cui imprimere le strisce e qualsiasi altro decoro preferito. Per colorare meglio il vaso suggeriamo di usare pennelli in gomma piuma.

