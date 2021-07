Le frittelle sono un piatto gustosissimo ma non proprio sano. Si tratta comunque di un fritto, che consumato in quantità eccessive può creare problemi. Come fare allora per risolvere e soddisfare la voglia di qualcosa di goloso? Semplice, basta usare gli ingredienti giusti. In questo caso, bastano carote, zucchine e farina per uno spuntino veloce da realizzare in pochi minuti. Poche spezie e il gioco è fatto. La gioia della famiglia di fronte a questo piatto sarà incontenibile.

Come sempre, le ricette proposte dagli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa sono facili da realizzare e non richiedono particolari abilità né strumentazioni. Bastano una carota e della farina per una ricetta economica da leccarsi i baffi, una versione delle sopaipillas che sarà un successo sicuro. Con la garanzia di mettere d’accordo tutti quanti, grandi e piccini. Per capire quanto è semplice basta partire dagli ingredienti. Ecco quali sono.

Gli ingredienti per un risultato gustoso

Ingredienti:

1 zucchina;

1 carota;

290 g di farina 00 (circa 2 tazze);

2 pizzichi di sale;

1/4 di cucchiaino di: origano, cumino, cannella in polvere, peperoncino in polvere, aglio;

opzionale: 1 cucchiaio di burro chiarificato.

Questo invece è il procedimento semplice. Tagliare a metà la zucchina e poi a pezzi grossolani. Fare lo stesso anche con la carota. In totale sono circa 290 grammi di verdure fresche. Lessarle a fuoco lento per circa 30 minuti. Frullare le verdure con un mixer a immersione per creare una morbida crema. Unire con 150 grammi di farina aggiungendo l’aglio, l’origano, il cumino, la cannella in polvere e, opzionalmente, un cucchiaio di burro chiarificato. Impastare il tutto unendo gradualmente i restanti 140 grammi di farina. Si otterrà un bell’impasto morbido.

Ora è il momento di creare le frittelle. Stendere l’impasto su un piano infarinato e realizzare delle rondelle con una formina apposita. Friggerle in olio caldo finché non diventano dorate. Servire con salsa yogurt all’aglio. Buon appetito!