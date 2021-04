Cucinare è una passione che accomuna molte persone. Specialmente cucinare per le persone che si amano. Quanto è bello vedere i nostri bambini felici con una buona merenda fatta in casa?

In questo articolo proponiamo la ricetta che ricorda una merenda “paradisiaca”. Bastano un soffice pan di Spagna e una golosa crema per fare in casa velocemente la merenda più amata dai bambini. Stiamo parlando della torta paradiso con la crema al latte. Facilissima da preparare, economica e veloce faremo toccare ai nostri bambini il cielo con un dito. Infatti lo slogan “il tuo attimo di paradiso” non mentiva.

Ingredienti per il pan di Spagna

a) 2 uova intere;

b) 1 tuorlo d’uovo;

c) 125 gr di farina;

d) 150 ml di latte;

e) 350 gr di zucchero;

f) 125 gr di fecola di patate;

g) 120 ml di olio di girasole;

h) 125 gr yogurt bianco;

i) ½ bustina di lievito per dolci;

l) scorza di limone;

m) zucchero a velo.

Ingredienti per la farcia

a) 300 ml di panna da montare;

b) 80 gr di latte condensato.

Procedimento

Prendiamo una ciotola e sbattiamo le 2 uova e il tuorlo insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto leggero. Successivamente dobbiamo aggiungere al composto tutti gli altri ingredienti. La farina si consiglia di aggiungerla per prima a poco a poco continuando a mescolare. L’aggiunta degli altri ingredienti presuppone che si continui a mescolare, tenendo come ultimi rispettivamente la bustina di lievito e la scorza di limone. Versiamo il composto in una teglia con carta forno imburrata e inforniamo a 180° gradi per circa 20 minuti. Dopo di che lasciamo raffreddare il pan di Spagna.

Nel frattempo, prepariamo la farcia. Montiamo la panna per bene e dopo aggiungiamo il latte condensato. A questo punto è necessario mescolare con la spatola dal basso verso l’alto, evitando di usare lo sbattitore o la frusta.

Tagliamo il pan di Spagna a metà e spalmiamo la nostra golosa farcia sulla base. Facendo attenzione, adagiamo l’altra metà sopra la crema. Tagliamo i bordi per rendere omogenea e bella da vedere la nostra torta e spolveriamo con lo zucchero a velo.

Ecco come bastano un soffice pan di Spagna e una golosa crema per fare in casa velocemente la merenda più amata dai bambini. Ecco la ricetta della torta fredda paradiso farcita con crema al latte.