L’esercizio sportivo non è la soluzione a tutti i mali, ma è un valido aiuto contro i fastidi connessi ad alcune problematiche fisiche. È quanto accade ad esempio con questi specifici esercizi che aiutano a lenire le fastidiose conseguenze del “piede piatto”. Bastano un semplice asciugamano e una pallina per alleviare i dolori di questa fastidiosa e a volte dolorosa condizione fisica. Come? Con un allenamento pensato appositamente per questa situazione.

Che cos’è il piede piatto

Con questa espressione è possibile indicare una situazione in cui il piede non ha un arco plantare particolarmente pronunciato. Ne soffre una buona parte della popolazione e molto spesso il piede piatto è evidente sin dalla prima infanzia. Esistono moltissime cause connesse alla comparsa di questa condizione, tra cui problemi posturali, obesità o traumi.

Il piede piatto non è particolarmente doloroso, ma poiché in molti avvertono un certo fastidio connesso a questo problema ecco qualche esercizio utile. Ecco perché bastano un semplice asciugamano e una pallina per alleviare i dolori di questa fastidiosa e a volte dolorosa condizione fisica.

Come utilizzare una pallina contro il piede piatto

Consigliamo di effettuare quest’esercizio da seduti e con una pallina da tennis sotto il piede. Bisognerà far rotolare la pallina sotto il piede con un movimento rotatorio. Suggeriamo di eseguire questo movimento lentamente e per circa 3 minuti. Poi passare al piede opposto.

Perché usare un asciugamano

Stropicciare con le dita del piede l’asciugamano sembra avere incredibili effetti contro i fastidi connessi al piede piatto. In posizione seduta e con le gambe leggermente aperte, stendere un asciugamano. Tenendo fermo il tallone, provare a piegare le dita dei piedi per afferrare l’asciugamano. Suggeriamo di premere le dita verso l’arco del piede e poi ridistenderlo lentamente. Ripetere 10 volte per serie, effettuando 2 o 3 serie.

Sollevare il corpo sulle punte

Un altro esercizio utile è il sollevamento sulle punte. Basterà posizionare il corpo in posizione eretta e spingere il peso in avanti.

Sollevare il corpo sulle punte e rimanere in questa posizione per almeno 4 o 5 secondi. Poi ridiscendere lentamente nella posizione di partenza. Effettuare 20 ripetizione per serie, per un totale di 2 serie.

