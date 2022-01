Nella giornata dell’Epifania, possiamo trascorrere il tempo realizzando simpatiche decorazioni per la casa. L’importante sarà avere già tutto in casa e non avere materiali da acquistare. Un divertimento low cost che conquisterà grandi e piccini.

Bastano un sacchetto di carta marrone per il pane e pochi materiali di riciclo per creare 3 divertenti decorazioni per la Befana

Le decorazioni che andremo a preparare sono tutte frutto di semplici lavoretti manuali. Avremo bisogno però di colla a caldo, spago da cucina, e colla vinilica. Andiamo subito a prepararle.

Le scopette portadolci delle Befana

Le scopette che andremo a preparare sono una simpatica alternativa alle classiche calze. Dovremo munirci di due sacchetti di carta marrone per il pane, un ramo rinsecchito, magari uno scarto di potatura ed uno spago. Prepariamo nel primo sacchetto di carta ogni sorta di dolciumi che vorremmo regalare oppure come tradizione qualche mandarino. Prima di chiudere il sacchetto, inseriamo per almeno 3/4 il ramo.

Chiudiamo l’estremità del sacchetto attorno al ramo e sigilliamo il tutto con dei giri di spago. Prendiamo il secondo sacchetto di carta marrone e iniziamo tagliandone la parte chiusa del fondo. Ora taglieremo delle strisce verticali partendo dall’estremità del sacchetto fermandoci 10 centimetri prima dell’altro lato. Il risultato che otterremo sarà una specie di “gonnellina” a frange. Non ci resta che andare ad incollare, con la colla vinilica, il bordo da 10 centimetri che abbiamo lasciato attorno allo spago della nostra scopetta. Terminiamo con un altro giro di spago anche attorno a questo secondo sacchetto con le frange. Le striscioline che avremo tagliato nel secondo sacchetto riprodurranno i filamenti di saggina della scopa della Befana.

Il parcheggio delle scope

Una divertente idea per decorare il portico o l’ingresso di casa è la seguente. Per prima cosa andremo in cerca di tutte le scope di casa, quella per l’interno, quella delle terrazze etc. Gli daremo una pulita. Prepariamo una targa con un cartoncino o un avanzo di legno con le seguenti scritte: “Parcheggiare qui la scopa, grazie!”. Appendiamo quindi la targa all’ingresso e poggiamo al di sotto le scope. Sarà un’idea che strapperà un sorriso a chi passerà dal nostro ingresso.

La Befana col calzino

La simpatica Befana che andremo a preparare segue il medesimo procedimento per la realizzazione dello gnomo con il calzino. Lo gnomo di primavera è la decorazione fai-da-te per far felici i bambini e decorare casa con i ritagli di stoffa, indica il procedimento. Dobbiamo però apportare alcuni cambiamenti per realizzare la Befana. Prediligeremo un calzino nero e per il cappello un tessuto viola. Al posto dei fili della barba dovremo preparare dei fili di lana grigia da incollare lungo la circonferenza del cappello. Lasciamo libero però un centimetro ai due lati del naso. Completiamo con la scopa che incolleremo a lato del calzino. Prepariamo un bastoncino di circa 15 centimetri. Fermiamo con la colla lungo la circonferenza del ramo dei fili di spago o di lana di circa 5 cm di lunghezza. Terminiamo con un giro di spago.

