Uno degli accessori più semplici che utilizziamo in cucina è anche uno di quelli che ci fa penare maggiormente. Parliamo del tagliere, vero e proprio ricettacolo di sporcizia e batteri. Qui, a proposito di taglieri, gli appassionati di cucina si dividono tra quelli classici in legno e quelli più moderni in plastica. Mentre i primi rappresentano la tradizione, i secondi sicuramente più alla moda, raccolgono i consensi soprattutto dei più giovani. In entrambi i casi, quando arriviamo al loro lavaggio, cominciano i problemi. Ma, bastano un paio di ingredienti naturali ed economici per pulire il tagliere da cucina e rimuovere in poco tempo gli odori sgradevoli, con un sistema infallibile.

Attenzione alla muffa

Il tagliere, come dicevamo tanto è semplice e comodo, quanto sa essere particolarmente impegnativo dal punto di vista igienico. Il rischio maggiore per chi utilizza quello in legno, è vederselo con la muffa. Per evitare questa spiacevole presenza, ricordiamoci di pulirlo sempre e asciugarlo prima di riporlo.

Il sistema più usato nei ristoranti

Bastano un paio di ingredienti naturali ed economici per pulire il tagliere da cucina e rimuovere in poco tempo gli odori sgradevoli, con un sistema infallibile. Usato anche nei ristoranti: il sale grosso. Non dovremmo fare altro che spargerlo sul nostro tagliere, lasciare che rimuova umidità e odori e unirgli del succo di limone.

Dopo qualche minuto, armiamoci di una spugnetta e rimuoviamo l’impasto che si è creato.

Questa formidabile e infallibile unione di sistemi naturali permetterà l’assorbimento dell’umidita, la prevenzione dalla muffa, con tutta l’azione disinfettante e profumante del limone.

L’olio di semi per tenerlo lucido

A molti di noi piace comunque tenere i taglieri a vista in cucina. Tanti sono anche gli appassionati di questo oggetto in versione souvenir. Soprattutto, quando andiamo in montagna e approfittando dell’artigianato locale, magari ne compriamo uno. In questo caso, oltre alla pulizia, è anche bello che i taglieri siano lucidi e splendenti. Come fare? Con del semplice olio di semi. Versandone qualche goccia sulla superficie e massaggiandola con le dita, formeremo una patina protettiva. Lasciamo agire per una mezz’oretta e, con un panno morbido, rimuoviamo eventuali depositi in eccesso. Questo sistema permetterà ai nostri taglieri di mantenersi lucidi, sani e integri.

