Dare il giusto apporto di sostanze nutritive al nostro cane è molto importante. Tuttavia questo può risultare difficile, soprattutto quando il cane consuma una dieta casalinga. Solitamente si riesce ad alimentare il nostro cane correttamente se si segue una dieta equilibrata. Ma può capitare che alcuni momenti della vita di un cane richiedano delle attenzioni specifiche. E il giusto apporto di calcio è una cosa a cui dovremmo prestare una certa attenzione.

Una corretta quantità di calcio è fondamentale per prevenire disturbi anche gravi nell’ossatura del nostro amico a 4 zampe. Il calcio è un minerale necessario al corretto sviluppo dell’ossatura del nostro cane. È anche importante per il suo sistema nervoso e le funzioni cardiache.

In alcuni periodi il cane potrebbe avere bisogno di un maggiore apporto di calcio, soprattutto quando è ancora cucciolo. Ma anche nei casi in cui la femmina è in gravidanza o in allattamento bisogna prestare attenzione alla corretta dose di calcio.

Ricordiamoci sempre però che solo il veterinario può stabilire la giusta dose di calcio che il nostro cane deve assumere. Perciò è sempre bene consultarlo se vediamo dei comportamenti strani nel nostro animale e pensiamo che potrebbe avere una carenza di calcio. Se per esempio notiamo che il nostro cane è sempre stanco o che si stanca facilmente potrebbe essere dovuto ad una carenza di calcio. Anche se notiamo una malformazione nelle ossa è bene consultare un veterinario.

Come creare un integratore di calcio naturale in pochi semplici passaggi

Uno degli alimenti più ricchi di calcio presenti in natura è l’uovo. Molti però non sanno che ancora più ricco di calcio è il suo guscio, che contiene circa 700 grammi di calcio (per un guscio di dimensioni medie). Bastano un guscio d’uovo e un frullatore per creare in pochi minuti un efficacissimo integratore naturale per il nostro amico a 4 zampe.

Per creare un integratore è sufficiente bollire i gusci delle uova o cucinarli in forno per circa 10 minuti per rimuovere eventuali batteri. Una volta “cotto” e asciutto, il guscio verrà passato nel frullatore così da creare una polvere sottilissima che si può aggiungere al pasto del nostro cane.