Unire l’utile al dilettevole: quante volte abbiamo sentito citare questo proverbio?

Del resto, è sempre attuale e vale per un sacco di ambiti, dalla moda alla cucina.

Il mondo del fashion dimostra spesso di combinare sapientemente comodità ed eleganza, cosa che in ambito culinario potrebbe tradursi nel binomio veloce-sfizioso.

Certo, soprattutto chi non ha particolare dimestichezza con i fornelli poco pensa sia impossibile cucinare piatti intriganti senza impiegare ore ad impastare.

Non solo: a volte, ingenuamente, pensiamo che la bontà del piatto dipenda da un mix spropositato di ingredienti, quando invece ne servono molti meno.

Ad esempio, bastano un bicchiere di latte e 2 uova, oltre ad un modestissimo quantitativo di farina e del formaggio, per realizzare questo meraviglioso soufflé.

Cheese soufflé

Soffice e leggero, può essere presentato come antipasto in occasione di pranzi e cene in compagnia o può essere il secondo piatto dell’ultimo minuto.

I vantaggi di cui si pregia, peraltro, includono quello di dover sporcare un solo pentolino per la preparazione, a parte i classici stampini.

Insomma, una ricetta furba al pari di questa a base uova che non richiede di impiegare pentole o tegami.

Detto ciò, le dosi per 4 persone prevedono:

1 bicchiere di latte;

2 uova;

30 g di burro;

40 g di farina;

100 g di formaggio tipo Belpaese.

Bastano un bicchiere di latte e 2 uova per questo soufflé leggerissimo perfetto da cucinare a cena

In un pentolino, sciogliamo metà del burro con la farina per poi unire e amalgamare anche il latte.

Una volta che il composto si è raffreddato, aggiungiamo i tuorli, gli albumi montati a neve e ¾ del formaggio scelto tagliato a dadini.

A questo punto, dopo aver imburrato degli stampini, riempiamo ciascuno per circa ¾ della capienza e inforniamo a 200° C per 15-20 minuti.

Riutilizzando il medesimo pentolino, amalgamiamo il restante burro con il quarto di formaggio rimasto, in modo da creare la salsina per guarnire in soufflé.

Quale contorno?

Per accompagnare questo trionfo di formaggio, le opzioni sono diverse e ugualmente veloci e saporite.

Il purè certamente si sposerebbe benissimo con questa preparazione: in più, se proprio abbiamo fretta, possiamo affidarci ai preparati in busta.

In alternativa, non servono più di 10 minuti per cucinare la zucca in padella, aromatizzata con aglio e rosmarino e leggermente sfumata con vino bianco.

Da non sottovalutare nemmeno la classica insalata di finocchi, ben salati e pepati, così da contrastare armoniosamente la dolcezza del formaggio.