Il panettone certamente non può mancare sulla tavola delle feste di tutti gli italiani. Da quello classico con canditi e uvetta, a quello con cioccolato o pistacchio, o anche a ricette particolari, come quelli senza lattosio o vegani. Ma qualunque sia il panettone che abbiamo messo in tavola, spesso ci si presenta un dilemma. Dopo le abbuffate delle feste, come possiamo conservare il panettone avanzato evitando che vada a male o che si secchi troppo?

Se conservato correttamente, il panettone può essere consumato anche a un mese dall’apertura della confezione, ma è cruciale che nel frattempo non diventi troppo secco, o che al contrario non ammuffisca. Sono poche ma efficaci le regole per conservare il panettone. Vediamone alcune.

Bastano tre semplici regole per non far seccare il panettone avanzato e conservarlo per giorni

Il trucco per un panettone perfetto anche a giorni dall’apertura sta nel preservare il suo grado di umidità. Per farlo, esistono diverse precauzioni. Oggi sveliamo tre trucchetti per un panettone buonissimo anche dopo giorni. Bastano tre semplici regole per non far seccare il panettone avanzato e conservarlo per giorni. Ecco quali.

Non gettiamo via il sacchetto di plastica

Il sacchetto in cui vengono venduti i panettoni confezionati è un accessorio prezioso, e dovremmo conservarlo. Se avanza del panettone, infatti, dovremmo riporlo nel sacchetto e chiuderlo con un nodo o con un laccetto per preservare il grado di umidità all’interno e non far seccare il panettone. Un panettone conservato correttamente nel suo sacchetto durerà per molti giorni.

Mettiamo una fetta di mela nel contenitore

Se abbiamo gettato via il sacchetto, o se vogliamo conservare il panettone in altro modo, possiamo usare un semplice trucchetto. Basta mettere una fetta di mela nel contenitore in cui conserveremo il panettone. La mela alzerà il grado di umidità all’interno, mantenendo il nostro panettone idratato e morbido. Questo trucco è particolarmente importante per i panettoni senza canditi, che quindi tendono a seccarsi molto più in fretta.

Mettiamo del pane al posto delle fette mancanti

Questo è un vecchio trucco della nonna che si rivela efficacissimo. Se avanza solo parte di un panettone, sostituiamo le fette che mancano con dei pezzi di pane della stessa forma. Il pane fungerà da ‘tappo’ impedendo all’umidità di scappare. In questo modo l’interno del panettone resterà morbido e idratato. Questo trucchetto è utilissimo non solo per conservare il panettone, ma anche per il pandoro, e perfino per le torte. Ecco un altro modo per mantenere le torte fresche e idratate anche per giorni ed evitare che si secchino.