Se all’improvviso si ha voglia di qualcosa di dolce e nel cesto della frutta ci sono alcune mele da consumare possiamo preparare una buonissima torta.

Le torte di mele sono molto apprezzate e piacciono a tutti grandi e piccini, perché buone gustose e salutari.

Bastano tre o quattro mele per preparare questa deliziosa torta leggerissima come una nuvola.

Perché le mele sono salutari

Le mele apportano molti benefici al nostro organismo e sembrerebbero non avere controindicazioni. Contengono pochi grassi, poche calorie e zuccheri. Sono ricche di sali minerali, vitamine del gruppo B e vitamina C. Contengono polifenoli che contrastano l’azione di radicali liberi, i flavonoidi e la pectina.

Vediamo come si prepara questa deliziosa torta

Ingredienti

a) 3 o 4 mele;

b) 150 grammi di zucchero;

c) 1 uovo;

d) 1/2 bicchiere di latte;

e) 50 grammi di burro;

f) 180 grammi di farina;

g) 1/2 bustina di lievito per dolci;

h) 1 bustina di nocciole tritate;

i) sale;

l) zucchero vanigliato.

Preparazione

Prima di preparare la torta accendiamo il forno a 180 gradi.

In un pentolino fondere il burro. Versare in una ciotola l’uovo, lo zucchero e con l’aiuto delle fruste montare. Unire all’uovo la metà del burro precedentemente sciolto. Aggiungere il latte, la farina, il lievito per dolci e un pizzico di sale.

Mescolare bene tutti gli ingredienti e versare l’impasto in una teglia foderata con della carta da forno.

Lavare e sbucciare le mele.

Tagliarle a spicchi, poi a fettine e infilarle in verticale nell’impasto facendole sprofondare fino alla sua base.

Terminato il giro di mele versare il resto del burro fuso sull’impasto facendo un cerchio.

Metterci sopra un po’ di nocciole tritate e di zucchero di canna.

Infornare la torta e lasciarla cuocere per trenta minuti.

Trascorso questo tempo sfornarla e spolverizzarla con lo zucchero a velo.

Se non si ha il tempo o la voglia di tagliare le mele a fettine è possibile versarle, dopo averle tagliate a tocchetti, direttamente nell’impasto.