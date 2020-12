Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il dolce è quel piatto che spesso diamo per scontato ma se non c’è ne notiamo subito l’assenza. Pensarci, infatti, è questione di amore per i propri invitati o semplicemente per la propria famiglia.

In Francia sarebbe il formaggio a concludere spesso le cene, in Italia il nostro amato dolce. Tuttavia, spesso non abbiamo il tempo di prepararlo o non abbiamo in casa gli ingredienti e, quindi, lasciamo stare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Esistono, però, dei piccoli rimedi a tutte queste limitazioni. Ci sono, infatti, preparazioni che danno risultati squisiti combinando pochissimi ingredienti. Oggi, noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo consigliarne una che necessita di ingredienti che abbiamo tutti in casa. Bastano tre ingredienti per questo dolce invernale da leccarsi i baffi.

Preparazione

Questi famosi tre ingredienti sono: cioccolato amaro, zucchero e uova. Per questo dolce bisogna contare al massimo 25 minuti di preparazione, quindi possiamo prepararlo anche la sera prima della cena.

In primo luogo, dobbiamo far sciogliere il cioccolato amaro che abbiamo previamente spezzettato. Si consiglia l’uso della tecnica del bagnomaria perché riesce a dare dei risultati sorprendenti. In seguito, prendiamo il padellino in cui abbiamo fatto sciogliere il cioccolato e ci inseriamo lo zucchero. Meglio se di canna e in misura moderata, sia per ragioni dietetiche sia per ragioni di salute.

In seguito, rompiamo le nostre uova e le uniamo, una alla volta, al nostro composto. La regola ci dice di farlo riposare ancora per qualche minuto ma, naturalmente, se siamo di fretta possiamo soprassedere.

Prendiamo dei piccoli stampini da forno e inforniamo per quindici minuti a massimo 180 gradi (focus sul perché qui). Il risultato è servito: un dolce invernale che stupirà davvero tutti i commensali. Cerchiamo di mantenere questo segreto, sennò rischiamo di trovarlo ad ogni cena in cui saremo invitati!

Ecco, dunque, perché bastano tre ingredienti per questo dolce invernale da leccarsi i baffi.