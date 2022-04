Per una colazione davvero nutriente, o per una merenda sana, non c’è niente di meglio che preparare dei deliziosi dolci fatti in casa. Su internet o in televisione ogni giorno veniamo bombardati da preparazioni di ogni tipo, che spesso, però, contengono ingredienti non particolarmente salutari per l’organismo. Quindi, per questo motivo, è importante saper scegliere le giuste ricette e valutare, caso per caso, i vari ingredienti, anche in base al loro apporto nutrizionale.

Nella ricetta che vedremo oggi, ad esempio, non utilizzeremo zuccheri aggiunti, né grassi come il burro. Infatti, sostituiremo quest’ultimo con il latte di riso e l’olio di cocco.

Quindi, per preparare questo delizioso pane avremo bisogno di:

3 banane mature;

250 g di farina 0;

85 g di sciroppo d’acero;

9 g di lievito per dolci;

2 tuorli;

80 ml di latte di riso, preferibilmente senza zucchero;

85 ml di olio di cocco;

25 g di noci.

Bastano soltanto 3 banane mature per realizzare questo dolce sano e nutriente da mangiare a colazione o merenda

Procediamo, quindi, sbucciando innanzitutto le banane e schiacciando la polpa in una ciotola con l’aiuto di una forchetta. Ricordiamo di non buttare le bucce delle banane perché potrebbero essere molto utili per le piante.

Fatto ciò, quindi, versiamo tutto lo sciroppo d’acero, i tuorli e mescoliamo con una frusta a mano. A questo punto versiamo anche l’olio di cocco e, dopo una bella rimestata, aggiungiamo poco per volta la farina e il lievito. Una volta incorporate tutte le polveri, continuiamo a mescolare aggiungendo anche il latte. Quest’ultimo passaggio renderà l’impasto più liscio e morbido.

Ora non ci resta che tritare le noci a mano con un coltello e metterle da parte per un attimo. In quest’occasione potremmo utilizzare anche le noci pecan, che aiuterebbero a tenere a bada il colesterolo, soprattutto quello LDL.

Versiamo, quindi, il composto appena ottenuto in uno stampo per plumcake, precedentemente rivestito con della carta forno. Fatto ciò, pratichiamo al centro un taglio sulla superficie, per il lato lungo, possibilmente con un coltello ben oliato. Aggiungiamo le nostre noci tritate e cuociamo per 50 minuti in forno statico a 180 gradi. Quindi, abbiamo appena visto che bastano soltanto 3 banane mature per realizzare questo spettacolare banana bread. Una volta pronto, si può conservare per 2 giorni al coperto e si può benissimo gustare a colazione o merenda, magari con delle marmellate di frutta.

