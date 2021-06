In questo periodo dell’anno possiamo finalmente preparare le deliziose marmellate di frutta che tutti amiamo.

È un lavoro impegnativo e richiede molto tempo ma la soddisfazione di gustarceli nei mesi più freddi, ci ripaga di tutta la fatica profusa.

Ovviamente, la prima regola per la preparazione di ogni ricetta è avere materia prima che sia di buona qualità.

In questo articolo sveleremo che bastano solo questi 2 ingredienti per preparare una deliziosa marmellata di frutta fatta in casa.

Stiamo parlando dello zucchero e del gelificante, elementi chiave per la buona riuscita della nostra ricetta.

Marmellata fatta in casa

Lo zucchero è un ingrediente naturale dalle proprietà conservanti; solitamente meno zucchero utilizziamo nella nostra confettura e meno a lungo si conserverà.

Sottolineiamo che questo non andrà ad influire sul valore biologico ma solo sul gusto, che andrà inevitabilmente a scemare.

Il classico zucchero bianco è ottimo ma anche quello di canna, che però ha un sapore pronunciato, potrebbe sorprendere il nostro palato.

Chi preferisce utilizzare quello grezzo è bene che sappia che dovrà fare attenzione alle dosi, riducendone le quantità.

Normalmente si utilizzano 50% di zucchero e 50% di frutta o, per una ricetta light, bastano 700 grammi di zucchero per un chilo di frutta.

Per avere una marmellata compatta e densa è fondamentale usare i giusti gelificanti, ad esempio si consigliano due fogli di gelatina per 1 kg di frutta.

Questi devono solamente essere reidratati in acqua fredda per poi finire incorporati al composto; chi è vegano può usare l’agar-agar, ottenuto dalle alghe rosse.

Per ottenere una deliziosa marmellata basta unire frutta, zucchero, succo di limone e il gelificante in un paiolo di rame.

Si possono far macerare tutti questi ingredienti assieme e, in soli venti minuti circa, la nostra confettura sarà pronta.

Le prime volte può succedere che si verifichino dei piccoli inconvenienti ma si possono facilmente correggere, l’importante non arrendersi e riprovare!