Se abbiamo voglia di qualcosa di dolce, da gustare la domenica oppure in qualsiasi altro giorno della settimana, ma non abbiamo il tempo necessario per poterci organizzare, non dobbiamo disperare.

Infatti, abbiamo l’opportunità di assaporare qualcosa di veramente buono, perché con questa ricetta bastano solo quattro uova e cioccolato per preparare una torta gustosa, veloce e semplice da realizzare.

Se abbiamo ospiti inattesi, è la soluzione giusta per assicurarci una bella figura.

Le uova e il cioccolato, in genere sono prodotti che tutti abbiamo in casa.

La torta al cioccolato piace a tutti, grandi e piccini, perché è squisita ed è l’ideale per chi è amante del cioccolato e per deliziare i palati dei più golosi.

Ogni volta che ci assale la voglia di cioccolato, ricordiamoci di questa ricetta.

Ingredienti

a) 250 grammi di cioccolato fondente;

b) 4 uova.

Procedimento

Prendere una ciotola e mettere il cioccolato a pezzi. Scioglierlo a bagnomaria oppure nel forno a microonde.

Quando si sarà sciolto, mescolare bene e farlo raffreddare a temperatura ambiente.

Prendere le uova e dividere il tuorlo dagli albumi.

Con le fruste montare gli albumi a neve e metterli da parte.

Versare i tuorli nel cioccolato precedentemente fuso e mescolare fino a quando il composto risulterà ben compatto.

Unire gli albumi montati a neve e girare eseguendo un movimento dal basso verso l’alto, in modo che questi non si smontino.

Noteremo il composto diventare morbido.

Prendere uno stampo di circa venti centimetri, imburrarlo e infarinarlo oppure rivestirlo con carta da forno e versare il composto.

Preriscaldare il forno a 180 gradi e inserire la torta di cioccolato.

Farla cuocere per circa trenta minuti.

Eseguire prima di spegnere il forno la prova dello stecchino per accertarsi che sia ben cotta, anche all’interno.

Quando sarà cotta, farla raffreddare e servirla.

Nel caso in cui la torta dovesse abbassarsi dopo averla tolta dal forno, non preoccuparsi. Questo fenomeno può accadere perché nell’impasto manca il lievito, ma sarà comunque morbida, soffice e squisita.

La preparazione della torta può essere eseguita anche con il cioccolato bianco, al latte oppure con quello alle nocciole. Se piace, spolverare la torta con dello zucchero a velo.

Può essere conservata per una settimana sotto una campana in vetro.