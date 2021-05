Ci sono due tipi di soluzioni per i mobili di casa. La prima è pulirli, la seconda è pulirli e proteggerli. Due cose ben diverse, soprattutto se possediamo mobili antichi o di valore. Parliamoci chiaro: un conto è occuparsi di un mobiletto da 100 euro, ben altra cosa è il cassettone di famiglia. Dal grande valore sia affettivo che economico. Non tutte le soluzioni si adattano quindi a ogni tipo di mobile. Ed è per questo che bastano solo due ingredienti che quasi nessuno utilizza per far splendere i mobili di casa e proteggerne il legno: olio di lino e trementina. Vediamo come utilizzarli.

Acquistarli è semplice e veloce

Olio di lino e trementina sono facili da acquistare sia in negozio che sul web. Basterà mescolarli assieme per avere una soluzione perfetta per il trattamento di tutto il mobilio di casa. Il procedimento è semplicissimo e non prevede altro che passarli sui mobili con uno straccio morbido. La proporzione è ad esempio 100 ml di trementina e 60 ml di olio di lino, o paglierino. Fare asciugare anche con la collaborazione di un panno morbido e pulito. Magari in lana o cotone puro.

Cos’è la trementina per chi non la conosce

Non facciamoci spaventare dal suo nome. La trementina non è altro che una resina vegetale che viene estratta da alcuni pini. L’albero che la produce si chiama Terebinto, ed è tipico dell’area mediterranea. La sua fama per la cura del legno risale addirittura all’antica Grecia. Pensiamo che dai suoi estratti, qualche secolo fa, i medici ricavavano degli unguenti capaci di curare botte, ferite e contusioni.

Nel caso dei nostri mobili, quando utilizziamo la trementina, ricordiamo anche che è concentrata e quindi non dobbiamo usare troppa forza nella pulizia. La trementina è infatti specifica per occuparsi delle macchie ostinate formatesi proprio sul mobile. Non solo e, pochissimi lo sanno, è anche un ottimo antitarlo. Perciò bastano solo due ingredienti che quasi nessuno utilizza per far splendere i mobili di casa e proteggerne il legno.

