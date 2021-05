Secondo un sondaggio italiano fatto da una piattaforma digitale, sia uomini che donne, tra tutte le stanze di casa, preferiscono il bagno. Uno spazio intimo dove rilassarsi e prendersi cura di sé. Radersi la barba e sistemare i capelli con piastra e phon sembrano essere i modi in cui è sfruttato. Se a livello di pulizia sulle altre stanze ogni tanto si chiude un occhio, vedere sporco e polvere in bagno è impensabile. Il tempo e gli impegni non aiutano certo a rendere la cosa facile, ma è indispensabile pulire sia per igiene, che per decoro personale. Per avere un ambiente splendente e rilassante da vivere al meglio.

Non bisogna per forza perdere molte ore, bastano solo alcuni accorgimenti per avere sempre i sanitari puliti e splendenti in poco tempo.

Gli alleati della pulizia

Dopo che si fa un bel bagno rimane sempre quella patina di sporco nella vasca, per di più capelli e peli aumentano il proliferare di batteri. Sicuramente bisogna sempre risciacquare il sapone e la schiuma dalla superfice per poi asciugare con un panno. Quotidianamente, per evitare incrostazioni future, si potrà passare un composto di aceto di mele e detersivo per piatti, con l’aiuto di una spugnetta. Questo passaggio servirà a togliere tutto il calcare più ostinato.

Per lavare il wc e lavabo servirà una spugna, da utilizzare con una crema ottenuta con acqua e bicarbonato. Dopo aver applicato e strofinato il prodotto ottenuto basterà sciacquare e passare un panno asciutto. Un procedimento che riuscirà a sbiancare ed eliminare i cattivi odori, svolgendo un’azione anticalcare.

Un rimedio a costo zero è acqua distillata e limone spremuto per scrostare e ravvivare le parti della rubinetteria. In un litro di acqua distillata andranno circa 300 grammi di succo, con l’aiuto di un panno passarlo sulla parte da sanificare.

Decluttering

È un’attività che prevede di liberarsi degli oggetti superflui, che inutilmente aggiungono polvere ai ripiani. Questo lavoro si potrebbe fare mensilmente, per gestire l’accumulo di cose inutili e sbarazzarsene. Si potranno creare spazi più funzionali raggruppando e suddividendo tutto l’occorrente del bagno, per viverlo al meglio.

Ecco i rimedi per cui bastano solo alcuni accorgimenti per avere sempre i sanitari puliti e splendenti in poco tempo.