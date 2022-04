Bastano solo 50 centesimi per realizzare questi panini fatti in casa fragranti e profumatissimi con i trucchetti rubati dai fornai

Non c’è gioia più grande nel realizzare da soli il pane fatto in casa. Basta pensare all’odore meraviglioso che si propaga dalla cucina e dal forno. La fragranza inconfondibile che si sparge per tutte le stanze e che sa di famiglia e di casa. Molti pensano che sia difficilissimo realizzare del fragrante pane fatto in casa. Eppure in realtà è semplicissimo e bastano solo 50 centesimi, una spesa davvero irrisoria. Gli ingredienti quasi sicuramente sono già tutti in casa. Ma per fare un ottimo pane non bastano acqua e farina. Ci vuole qualche trucchetto in più rubato direttamente dai fornai, senza impastatrice e con farina 00, per realizzare questi panini fragranti e profumatissimi. La domenica cambierà colore, odore e sapore quando sulla tavola da pranzo si potranno servire queste stupende prelibatezze. Una bontà da far impazzire anche eventuali ospiti e parenti. Innanzitutto è importante vedere con ordine quali sono gli ingredienti.

200 ml di acqua tiepida;

5 g di lievito;

10 g di zucchero;

400 g di farina 00;

15 ml di olio;

13 g di sale.

Come si può vedere, non c’è nulla di eclatante. Allora qual è il trucco per ottenere panini così prelibati? Tutto si sviluppa in realtà nella preparazione. Già nella ricetta i più attenti avranno notato un dettaglio. L’acqua infatti dev’essere tiepida: ed ecco già un grande trucchetto che non tutti conoscono. Ecco l’analisi del procedimento nel dettaglio.

In una ciotola unire l’acqua con il lievito e lo zucchero, mescolando attentamente e con molta calma. Aggiungere successivamente la farina, l’olio e il sale. Impastare per bene e lasciare riposare il tutto per circa un’ora, coprendo l’impasto con la pellicola trasparente. Dovrebbero salire delle piacevoli bolle d’aria in superficie, che indicano un impasto leggero e morbido. Ora, bisogna stendere l’impasto sul piano in legno perché acquisti uno spessore di pochi millimetri. Da qui il tutto va arrotolato su se stesso: ecco un altro trucchetto che pochi si aspettavano. Non basta infatti semplicemente impastare il tutto: la stesura della sfoglia è altrettanto importante. Dividere il rotolo di impasto in 4 panetti, e “chiudere” le estremità per formare i panini. Lasciar riposare nella teglia su carta forno per circa 40 minuti. Con un coltello, aprire leggermente la sfoglia con un taglio che va per lungo da parte a parte di ciascun panino. Spolverare con della farina. In forno a 200 gradi per circa 20/25 minuti. La fragranza di questi panini fatti in casa è insuperabile: provare per credere.

