La bella stagione porta con sé grigliate, cene con gli amici e molte occasioni per stare insieme.

Tuttavia, non sempre si riesce a preparare pietanze fredde o comunque adatte alla calura estiva. C’è sempre un modo però per portare in tavola un tocco di freschezza.

Infatti bastano solo 5 minuti e pochi ingredienti per preparare la salsa più rinfrescante e golosa dell’estate.

Salsa brasiliana

Questa salsa è di una facilità estrema e si prepara senza l’utilizzo di alcun utensile particolare o strano procedimento. È uno di quelle pietanze che più si fa riposare più acquista sapore, poiché macera.

Ad ogni modo per la preparazione servono soltanto pochi minuti.

Questa salsa si abbina perfettamente a grigliate di carne, pesce e verdure e ad ogni tipologia di fritto.

Ecco come fare.

Ingredienti

a) pomodorini 250 grammi;

b) peperone 1;

c) cipolla di Tropea 1;

d) prezzemolo 100 grammi (1 mazzetto);

e) peperoncino fresco 1;

f) aceto di vino 2 cucchiai;

g) zucchero 2 cucchiai;

h) sale q.b.;

i) olio EVO 1 cucchiaio.

Procedimento

Per prima cosa procurarsi una zuppiera capiente, in cui si metteranno a marinare tutti gli ingredienti, una volta preparati.

Dunque, iniziare tagliando i pomodorini a pezzettini molto piccoli, quasi tritandoli.

Fare lo stesso con il peperone e con la cipolla di Tropea. Amalgamare pomodorini, peperone e cipolla. Devono essere tagliati così fini da sembrare un tutt’uno.

A questo punto tritare il prezzemolo e il peperoncino fresco e aggiungere questo trito nella zuppiera.

Adesso si può condire con olio, zucchero, sale e aceto.

Ecco fatto.

Dopo una bella mescolata questa salsa rustica sarà già pronta per essere gustata. Tuttavia se si lascia riposare in frigo, ben coperta, per un giorno intero, il risultato finale sarà davvero sorprendente.

È davvero molto facile da realizzare e dà molta soddisfazione nelle lunghe cene estive con gli amici.

Perciò bastano solo 5 minuti e pochi ingredienti per preparare la salsa più rinfrescante e golosa dell’estate.