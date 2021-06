Quando arriva la stagione calda, la fantasia in cucina diventa il primo ingrediente.

È possibile realizzare dei primi piatti freddi davvero buoni, senza ripetere sempre le classiche ricette estive. Riuscire a mangiare pietanze fredde soddisfacenti, senza dover utilizzare i fornelli, è fondamentale.

Bastano solo 5 ingredienti per un ottimo primo piatto freddo pronto in pochi minuti in alternativa alla pasta e al riso.

Il farro che non ci si aspetta

Il valido e gustoso sostituto della pasta e del riso in questa ricetta, è il farro.

Solitamente d’estate si prepara nel modo più semplice e veloce. Si fa bollire e poi si condisce con il pesto acquistato al supermercato e con i pomodorini. Niente da dire. Però questo cereale è molto versatile e si sposa bene anche con molti altri condimenti.

Ecco un’idea.

Ingredienti

a) farro 300 gr;

b) friggitelli 10;

c) cipollotto fresco 1;

d) mozzarella 200 gr;

e) salsa di soia 50 ml.

Procedimento

Mettere una pentola d’acqua a bollire. Appena raggiunge il bollore, calare il farro.

I dieci minuti che servono al farro per cuocere, bastano per realizzare il condimento.

Lavare bene i friggitelli, dopodiché togliere le teste, i semi e tritarli finemente, come se ci si dovesse fare un soffritto. Lavare e tritare anche il cipollotto. Dopodiché scolare le mozzarelle e tagliarle a cubetti. A questo punto non resta che unire questi 3 ingredienti in una zuppiera, aggiungere la salsa di soia e un goccio d’olio. Appena il farro sarà cotto, lavarlo bene sotto l’acqua per raffreddarlo e poi unirlo al condimento.

Il risultato sarà sorprendente.

L’unica accortezza che si deve avere è quella di mescolare con cura, in modo che la mozzarella si sfilacci e faccia da legante.

Ecco dunque perché bastano solo 5 ingredienti per un ottimo primo piatto freddo pronto in pochi minuti in alternativa alla pasta e al riso.