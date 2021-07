La polvere è l’incubo peggiore di chiunque si trovi a fare le pulizie di casa. Non si fa in tempo a toglierla che si è già riformata in pochi secondi.

La polvere – o sarebbe meglio dire gli “acari della polvere” – oltre a proliferare e rendere sporca la nostra casa, crea anche allergie e problemi respiratori.

Recenti statistiche dimostrano che circa il 50% degli italiani soffre di problemi di respirazione, causati dagli allergeni della polvere.

Per tutti questi motivi, è importante pulire la propria casa, cercando di contrastare questi nemici tanti minuscoli quanto nocivi.

Bastano solo 5 euro per eliminare gli acari della polvere in un lampo

Abbiamo già suggerito “La soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco”.

Oggi scopriremo come eliminare naturalmente gli acari da divani, cuscini e lenzuola.

Non utilizzeremo detersivi o altri prodotti che inquinano l’ambiente e che danneggiano la nostra salute, ma avremo bisogno di un unico prodotto naturale. Si tratta dell’olio essenziale alla lavanda.

Con questo ingrediente prepareremo un disinfettante naturale ed economico da preparare comodamente a casa in 1 minuto.

Come preparare questo disinfettante

In un contenitore spray misceliamo 500 ml di acqua con 25 gocce di lavanda e agitiamo il tutto. Bastano 2-3 spruzzi al giorno su cuscini, lenzuola, letto e divano per ottenere risultati efficaci.

Inoltre la lavanda lascerà un odore strepitoso in tutta la casa, quindi chi lo utilizzerà ne gioverà sotto diversi punti di vista.

Con un ingrediente in più diventa ottimo anche per pulire i sanitari

Se al disinfettante che abbiamo creato prima uniamo anche 25 gocce di olio di tea tree, otterremo un prodotto perfetto per pulire anche i sanitari. L’azione straordinaria del tea tree funziona anche per rimuovere la muffa, disinfettare le superfici (anche i pavimenti) e anche il bucato!

In sostanza pochi prodotti naturali sono portentosi come questo disinfettante. Inoltre è davvero economico, visto che basteranno davvero poche gocce di questi oli essenziali per creare il nostro disinfettante. Ecco perché bastano solo 5 euro per eliminare gli acari della polvere in un lampo.