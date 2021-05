Chi l’ha detto che le cose buone debbano essere difficili da preparare?

Chi l’ha detto poi che ciò che è goloso debba per forza essere pesante?

Questo fantastico snack estivo è veloce e facile da preparare, ma soprattutto piace a tutti, specialmente ai più piccoli.

Inoltre, è senza glutine.

Ecco perché bastano solo 4 ingredienti per lo snack dolce senza glutine più veloce, goloso, leggero ed economico dell’estate.

Ingredienti

a) 300 gr di ricotta fresca di pecora o di mucca;

b) 300 gr di cocco rapè;

c) 4 cucchiai di zucchero semolato;

d) 100 gr di cacao amaro in polvere.

Praline di cocco, ricotta e cacao

Prendere innanzi tutto due zuppiere abbastanza capienti.

Scolare la ricotta e metterla in un recipiente. Aggiungere 250 grammi di cocco e lo zucchero. Impastare delicatamente fino ad ottenere una consistenza compatta. Se ciò non avviene, si deve aggiungere altro cocco rapè.

Ottenuto un impasto sodo e malleabile, dividerlo in due parti e trasferirne una nell’altro recipiente. In quest’ultimo aggiungere circa 70 grammi di cacao amaro e amalgamare il tutto.

Adesso prendere due scodelle, in una metterci il cacao in polvere avanzato e nell’altra il cocco rimasto.

A questo punto si può iniziare a comporre le praline. Fare delle piccole polpette con entrambi gli impasti. Le polpette nere passarle nel cocco, le polpette bianche passarle nel cacao.

Prendere un vassoio e disporle delicatamente una accanto all’altra, creando la composizione desiderata. Una volta finito, mettere il vassoio in frigorifero per una mezzoretta.

Il gioco è fatto.

Questo dessert può essere un perfetto snack per la merenda, ma anche un modo appariscente e goloso per concludere una cena fra amici. Una volta assaggiata la prima pralina, se ne mangerebbero altre cento. Questo perché è un dessert molto leggero, perfetto appunto per la calda stagione.

Dunque, bastano solo 4 ingredienti per lo snack dolce senza glutine più veloce, goloso, leggero ed economico dell’estate.