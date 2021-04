La cucina tradizionale locale è da sempre una fonte di ispirazione per noi di Proiezioni di Borsa. Oggi siamo andati in Toscana, e più precisamente nella cittadina di Campiglia, e abbiamo scoperto una ricetta unica: quella della schiaccia alla campigliese. E ci siamo resi conto di un’altra cosa: bastano solo 30 minuti e pochi euro per creare una schiaccia dolce davvero incredibile e dietetica. Ecco come fare.

Gli ingredienti per la schiaccia alla campigliese

Per 8 persone servono:

a) 3 etti di farina 00;

b) 3 uova;

c) 2 etti di zucchero;

d) 2 etti di strutto o in alternativa di olio d’oliva;

e) 1 limone;

f) 6 noci;

g) 50 grammi di pinoli;

h) sale.

Bastano solo 30 minuti e pochi euro per creare una schiaccia dolce davvero incredibile e dietetica: la preparazione

Iniziamo a preparare la nostra schiaccia alla campigliese mettendo la farina su una superficie piana. Aggiungiamo qualche pizzico di sale, un etto e mezzo di zucchero e la stessa quantità di strutto o olio. Abbiamo la base di partenza.

A questo punto mettiamo nell’impasto le uova, la scorza del limone, le noci e i pinoli. Lavoriamo delicatamente per rendere omogeneo il tutto e mettiamo a riposare nella pellicola per circa 30 minuti.

Nel frattempo prendiamo una teglia rotonda e spargiamo uno strato di farina. Sopra andremo a posizionare l’impasto e lo stenderemo fino a ricoprire tutta la superficie. Aggiungiamo lo zucchero rimasto, un filo d’olio e mettiamo in forno a 180 gradi per mezz’ora. Optiamo per la modalità ventilata: avremo una cottura molto più omogenea.

La nostra schiaccia è pronta. Basterà attendere qualche minuto per raffreddarla e siamo pronti per servire.

Possiamo accompagnare questo dolce toscano con un vino dolce, uno spumante o un passito.

