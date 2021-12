Il dado vegetale è un prodotto che sicuramente non manca mai nella nostra dispensa. Del resto, è ricco e gustoso quanto un buon brodo di pollo o di manzo, ma è molto più semplice da realizzare e conservare.

Questo piccolo e iconico panetto si presenta come l’ingrediente salva cena ideale, pronto all’uso per insaporire carne, risotti o calde minestre. Solitamente lo acquistiamo al supermercato, ma il procedimento è talmente facile e veloce che potremmo anche optare per una soluzione fai da te.

Infatti, pochi lo sanno, ma bastano solo 3 ingredienti per un dado vegetale fatto in casa senza cottura e senza sprechi. In questo articolo scopriremo come realizzarlo.

I vantaggi del dado fatto in casa

Il primo importante vantaggio del dado casalingo è chiaramente quello di poter evitare l’uso di coloranti, conservanti e del glutammato monosodico. Ci consente, dunque, di creare un dado fresco e genuino, lasciando spazio alla creatività e al gusto personale.

C’è chi si cimenta nella tradizionale versione con protagonisti cipolle, carote e sedano e chi invece preferisce arricchirla con piselli, spinaci e pomodorini.

La ricetta

La ricetta che proponiamo di seguito è costruita sugli scarti di un ortaggio di stagione molto amato, ricordandoci che in cucina non si butta niente.

Occorrente:

150 g di scarti di broccolo;

200 g di sale fino;

120 g di cipolla dorata:

aromi vari.

Prima di cominciare, una piccola puntualizzazione. Gli aromi previsti da questa ricetta sono salvia e rosmarino, ma nulla vieta di utilizzarne altri come origano, prezzemolo o timo.

Procedimento

Frulliamo gli scarti del broccolo appena cucinato, gli aromi e mezza cipolla.

Una volta ottenuto un composto sufficientemente cremoso, travasiamolo in un colino a maglia stretta, avendo cura di posizionarlo sopra una ciotola.

In questo modo, andremo ad eliminare eventuali residui eccessivamente spessi della verdura, rendendo il composto più vellutato.

Procediamo, cospargendo la crema con il sale fino e mescoliamo pazientemente e delicatamente con un cucchiaio.

A questo punto, lasciamo riposare per un paio d’ore in modo da rimuovere l’acqua in eccesso.

Bastano solo 3 ingredienti per un dado vegetale fatto in casa senza cottura e senza sprechi

Trascorso il tempo indicato, trasferiamo il nostro dado vegetale in un vasetto di vetro precedentemente sterilizzato e riponiamolo in frigorifero.

Se conservata correttamente, questa preparazione potrà essere impiegata per i successivi 6 mesi.

All’occorrenza, sarà sufficiente prelevarne un cucchiaino da sciogliere direttamente nella pentola con il brodo.

