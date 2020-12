Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La crema al mascarpone è una delle più amate e delle più golose di tutta la pasticceria. Certo, tutte le creme sono buone, ma questa ha decisamente una marca in più. Probabilmente la sua golosità e la sua bontà sono soprattutto dovute al mascarpone, ingrediente base di questa ricetta e già buonissimo da solo. Esistono moltissime varianti della sua preparazione, con più o meno componenti. Tuttavia bastano solo 3 ingredienti per la perfetta crema al mascarpone. Vediamo insieme quali sono e come si prepara questa squisita ricetta che piace a tutti.

Ingredienti

I 3 ingredienti necessari per questa sfiziosa ricetta sono:

250 g di mascarpone; 4-5 cucchiai di zucchero; 2 uova.

Queste sono le quantità per circa 2 persone. Ovviamente le dosi possono tranquillamente essere aumentate o diminuite, sempre mantenendo le giuste proporzioni.

Si tratta di una crema perfetta per moltissimi dolci. Si può mangiare tranquillamente al cucchiaio, semplicemente spolverandone la superficie con del cacao in polvere. Altrimenti si può usare come farcitura per torte, biscotti, pan di spagna, pandori e panettoni.

Preparazione

Bastano solo 3 ingredienti per la perfetta crema al mascarpone, e il procedimento è ugualmente semplice. Tuttavia è importante seguire perfettamente i vari passaggi e mantenere le tempistiche.

Per prima cosa bisogna aprire le uova dividendo i bianchi dai tuorli. Dedichiamoci prima agli albumi: questi devono essere montati a neve fermissima con uno sbattitore elettrico. Una volta terminato mettiamo quindi i bianchi d’uovo momentaneamente da parte.

In un altro ampio contenitore uniamo i tuorli allo zucchero. Sempre usando lo sbattitore elettrico amalgamiamoli in modo da creare una cremina uniforme. Aggiungiamo quindi il mascarpone; con la spatola e con delicatezza e calma mescoliamo quest’ultima alla crema appena creata. Quando anche questo composto risulterà uniforme aggiungiamo infine i bianchi montati a neve, poco per volta e sempre delicatamente. È davvero importantissimo in questo passaggio mescolare sempre nella stessa direzione per non smontare le uova.

La nostra gustosa crema al mascarpone è pronta! Lasciamola riposare almeno mezz’ora in frigo coperta da una pellicola trasparente, e poi potremo mangiarla ed esserne deliziati.