Per la rubrica Moda e Beauty, ecco l’articolo che fa al caso nostro. Oggi parleremo delle occhiaie e delle borse che, insieme alle rughe, costituiscono un problema per noi donne. A livello estetico, chiaro!

Mentre la comparsa delle rughe è un fattore che non possiamo combattere ma ridurre, poiché i segni del tempo sono inevitabili, per le occhiaie c’è qualche speranza.

Cause e rimedi

Le occhiaie, infatti, compaiono a causa di fattori facilmente risolvibili. Alimentazione sbagliata, poche ore di sonno o ridotta qualità di quest’ultimo, o ancora, uno stile di vita poco sano sono alcune delle cause. Queste abitudini scorrette possono essere cambiate, basta un po’ di costanza e sacrificio. Un’altra causa delle occhiaie è lo stress. Purtroppo è una condizione psico-fisica che noi non possiamo controllare ma seguendo uno stile di vita sano a 360° migliorerà anche quella. Anche l’attività sportiva è importante. Una bella camminata o una corsetta o qualsiasi esercizio sportivo ci farà scaricare la tensione e farà stare meglio.

Bastano solo 3 ingredienti per fare in casa una favolosa maschera per contorno occhi per ridurre le fastidiose occhiaie

Unitamente alle condizioni sopra citate, parliamo di un piccolo aiuto casalingo su base naturale che ci aiuterà a combattere questi inestetismi. Adoperando insieme il gel di aloe vera, il burro di cocco e l’olio essenziale di mandorle noteremo dei risultati straordinari.

In una ciotolina mescoliamo quattro cucchiaini di burro di cocco, quattro cucchiai di gel di aloe vera e quattro gocce di olio di mandorle. Dopo aver ottenuto una miscela morbida e compatta, mettiamo in frigo per circa 45 minuti.

Questa crema si spalma sul contorno occhi e si lascia agire per 30 minuti circa. Risciacquiamo con abbondante acqua fredda e asciughiamo il viso. Chi lo desidera può spalmare, in aggiunta, anche la crema comprata appositamente per le occhiaie. Questi preziosi ingredienti sono ricchi di vitamine e hanno azioni antiossidanti e nutritive. Ecco perché bastano solo 3 ingredienti per fare in casa una favolosa maschera per contorno occhi per ridurre le fastidiose occhiaie.

Approfondimento

