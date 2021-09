La lavastoviglie è un elettrodomestico fondamentale in casa, ci permette di risparmiare tempo soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa.

Infatti, ci fa spesso risparmiare energie che a fine giornata non abbiamo, arrivando stanchi dal lavoro e dai numerosi impegni lavorativi e familiari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La lavastoviglie è perfetta per mettere subito ordine dopo aver mangiato.

Potremo finalmente tirare un bel sospiro di sollievo, avendo la possibilità a fine giornata di dedicarci ad attività più piacevoli e rilassanti.

Ovviamente è nostro compito prenderci cura dell’elettrodomestico per permettergli una lunga durata e un buon funzionamento.

Bastano solo 3 ingredienti comuni nelle nostre cucine per una lavastoviglie pulita e profumata

Nel tempo, la lavastoviglie accumula inevitabilmente germi e batteri a causa dei numerosi lavaggi che svolge.

Ovviamente questo causa anche la formazione di cattivi odori che sono poco piacevoli e quindi è importante trovare una soluzione.

Spesso ricorriamo all’utilizzo di prodotti chimici per pulire la nostra lavastoviglie, sprecando denaro e danneggiando involontariamente l’ambiente.

Esistono invece dei rimedi naturali che sono a portata di mano ma che spesso non conosciamo o sottovalutiamo in situazioni simili.

Per pulirla e profumarla in modo naturale avremo bisogno di aceto, bicarbonato e limone che grazie alle sue proprietà antibatteriche e detergenti è ottimo per sgrassare.

È necessario quindi fare un lavaggio a vuoto aggiungendo un litro di aceto e spargendo uniformemente del bicarbonato di sodio sul fondo.

In questo modo elimineremo anche i germi e i batteri depositati nelle guarnizioni dell’apparecchio.

Per aumentare l’effetto igienizzante aggiungiamo infine anche un bicchiere di succo di limone e facciamo partire il ciclo completo con la temperatura più alta.

Il limone è anche un prezioso alleato per pulire e igienizzare il cestello della lavatrice, permettendoci anche in questo caso un bel risparmio di denaro.

A fine lavaggio avremo quindi la lavastoviglie sgrassata, igienizzata, profumata e ai prossimi lavaggi le nostre stoviglie torneranno ad essere brillanti.

Si consiglia di utilizzare questo metodo circa una volta al mese per garantire un’ottima igienizzazione e pulizia della nostra lavastoviglie.

Bastano solo 3 ingredienti comuni nelle nostre cucine per una lavastoviglie pulita e profumata in modo naturale a costo zero.

Consigli

Pulire le parti interne della lavastoviglie è fondamentale per assicurare l’igiene del nostro elettrodomestico.

Ma è importante mantenere pulita anche la parte esterna utilizzando una soluzione di acqua e aceto per eliminare tutto lo sporco accumulato.