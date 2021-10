Le cose più semplici sono quelle che riescono meglio e piacciono di più. Si avvinano anche alcune feste e allora perché non preparare una gustosa torta alle mele veloce e incredibilmente soffice. Non ci occorrerà molto, bastano solo 2 mele e 1 uovo per questa soffice torta in padella che sta facendo impazzire il Mondo.

Arrivano le feste

Quest’anno il 31 ottobre è domenica e la festa di Halloween sarà inglobata nel ponte di Ognissanti. Molti, forse, staranno pensando di preparare qualche gita e avranno già prenotato. Ma per chi è a corto d’idee, per un’indimenticabile festa di Halloween ecco incredibili luoghi da visitare in Italia con o senza bambini. In viaggio vorremmo consumare qualcosa e allora perché non preparare in poco tempo una gustosissima frittata!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per i bambini, e non solo, ecco questa buonissima e soffice torta alle mele.

Ingredienti

2 mele;

30 gr di burro;

60 gr di zucchero;

8 gr di zucchero vanigliato;

150 gr di yogurt bianco;

140 gr di farina;

cannella in polvere.

Preparazione

Dopo aver lavato le mele, con l’aiuto di un coltello togliamo la buccia e tagliamo ogni mela in due parti con un taglio verticale. Ora togliamo la parte del torsolo, dove ci sono i semi, con l’accortezza di non tagliare la mela. Avremo così una mezza mela pulita dalla buccia, dalla parte dura del torsolo e dal gambetto.

Adagiamo la mela sul tagliere e ricaviamone tante fettine di uno spessore medio, né troppo grandi, né troppo sottili.

Prendiamo la padella antiaderente e mettiamola sul fuoco a fiamma bassa con il burro. Una volta sciolto, aggiungiamo 30 grammi di zucchero e amalgamiamo bene senza bruciare. A questo punto versiamo in padella le fettine di mela, mescolando delicatamente.

Bastano solo 2 mele e 1 uovo per questa soffice torta in padella che sta facendo impazzire il Mondo

Intanto in una ciotola versiamo l’uovo e 30 grammi di zucchero, più lo zucchero vanigliato. Agitiamo il tutto dolcemente con una frusta e aggiungiamo anche lo yogurt bianco. Giriamo bene e aggiungiamo ancora la farina, setacciandola mentre si versa. Amalgamiamo bene fino ad ottenere un impasto un po’ denso ma sempre liquido.

Versiamo la cannella in polvere sulle mele che sono in padella, e versiamoci sopra anche l’impasto un po’ denso. Ora con l’aiuto di una spatola cerchiamo di spargere la pasta bianca sopra tutta la superficie della padella, a coprire come una cupola liscia tutte le mele.

Mettiamo il coperchio alla padella finché non vediamo il fondo dorato e la cupola bianca cotta. Delicatamente giriamo la nostra torta e lasciamo cuocere la parte bassa per altri 5 minuti.

Avremo così in alto la parte dorata delle mele e potremo tagliare la torta con le sue fette golose e molto soffici. Una vera delizia per tutti con questa torta soffice e dal sapore amabile.

Approfondimento

Delle fantastiche castagne al forno morbide e dorate con questi trucchi semplici e efficaci