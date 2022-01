In cucina, soprattutto nella preparazione dei dolci, spesso e volentieri il vero segreto del successo è la semplicità. Ricette troppo elaborate e complesse non sono sempre sinonimo di bontà e comportano un dispendio di tempo, soldi ed energie non indifferente.

Per questo motivo, nelle prossime righe, sveleremo una delle ricette più semplici, veloci ed economiche di sempre. Infatti, scopriremo che bastano solo 2 ingredienti e 5 minuti per preparare questa deliziosissima torta senza burro, zucchero e farina.

Pochi ingredienti, un grande risultato

Quindi, come già annunciato, ci serviranno soltanto 2 ingredienti per realizzare questa torta davvero eccezionale e semplice da preparare. Infatti, avremo bisogno soltanto di:

500 grammi di banane;

350 grammi di cioccolata fondente.

Procediamo quindi con i vari passaggi.

Innanzitutto, selezioniamo delle banane mature perché, avendo una consistenza più pastosa, sono perfette per questo tipo di preparazione.

Quindi, priviamole della loro buccia e tagliamole a dischetti all’interno di un frullatore. Consigliamo di non buttare le bucce di banana, ma di conservarle perché possono essere vitali per alcune piante.

Una volta azionato il frullatore e terminato il processo, otterremo un succo di banana molto denso. Riversiamolo all’interno di una ciotola ed occupiamoci della cioccolata fondente.

In un pentolino abbastanza capiente aggiungiamo dell’acqua e, una volta portata ad ebollizione, spegniamo il fuoco. A questo punto, in un altro pentolino più piccolo, inseriamo i pezzi di cioccolata fondente e poniamolo al di sopra dell’acqua.

Con una frusta, molto lentamente, iniziamo a far sciogliere la cioccolata a bagnomaria, finché non risulterà densa. Raggiunta la consistenza desiderata, versiamo la cioccolata all’interno del composto di banana e mescoliamo velocemente con un lecca padelle. Per insaporire ancor di più l’impasto, possiamo anche aggiungere un cucchiaino di cannella.

Quindi, bastano solo 2 ingredienti e 5 minuti per preparare questa deliziosissima torta senza burro, zucchero e farina

Vediamo ora come completare la nostra preparazione. Una volta amalgamati gli ingredienti, versiamo il composto all’interno di uno stampo per torte foderato alla base e sui lati con della carta forno. Ricopriamo la parte superiore con uno strato di pellicola trasparente e riponiamo in frigorifero per 5 ore. In alternativa, per velocizzare il processo, possiamo inserire lo stampo nel freezer per circa un’ora.

Trascorso il tempo necessario, riponiamo su un tagliare l’impasto solidificato, in modo che la parte superiore poggi sulla superficie. Eliminiamo la carta forno e tagliamo la torta in 8 o 10 pezzi in base alla golosità dei commensali.

