Con l’arrivo dell’estate e del caldo iniziamo a combattere con zanzare, vespe e api ma anche con altri insetti che seppur minuscoli, restano alquanto fastidiosi. Parliamo, dunque, dei moscerini.

Questi piccoli insetti che appartengono alla famiglia dei ditteri entrano nelle nostre cucine attratti da bevande in fermentazione e dai cibi in maturazione. Il classico esempio è quello della frutta: infatti, sono conosciuti anche come i moscerini della frutta.

La frutta oramai matura quasi marcia attira i moscerini adulti che vi depongono le uova in modo che le larve, una volta schiuse, possano nutrirsi e riprodursi velocemente.

Questa mattina con gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa sveleremo gli ingredienti ed il trucchetto per risolvere questo antipatico problema.

Infatti, bastano solo 2 ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa e con 1 trucchetto velocissimo allontaneremo quei fastidiosi moscerini della frutta in cucina d’estate.

Anche alcune piante, oltre a donare un piacevole e fresco odore alla casa, sono molto efficaci per tenere lontane formiche, zanzare, mosche e alti insetti.

Bastano solo 2 ingredienti che tutti noi abbiamo in casa e con 1 trucchetto velocissimo allontaneremo quei fastidiosi moscerini dalla frutta in cucina d’estate

La prima cosa da fare per tenere lontani i moscerini è pulire accuratamente le superfici della nostra cucina. Oltre a questo, è importante che anche la pattumiera dell’organico sia sempre ben pulita.

Il consiglio è di lavare il coperchio della pattumiera almeno 1 volta al giorno.

I residui di cibo di cui inevitabilmente si sporca ed i loro odori, infatti, attirano un gran numero di insetti, e a parte la pulizia, è necessario ricorrere ad un rimedio naturale per risolvere il problema.

Ci occorrerà una ciotola larga e bassa ed una pellicola trasparente.

Nella ciotola verseremo del sapone liquido per piatti e dell’aceto di mele che poi andremo a coprire con una pellicola trasparente ben stesa. Sulla pellicola faremo dei piccoli fori con delle forbici o con la punta di un coltello.

A questo punto, posizioneremo una ciotola vicino al cesto della frutta, preferibilmente sempre coperta, e un’altra vicino alla pattumiera dell’organico.

I moscerini attratti dall’odore dell’aceto di mele si infileranno nelle ciotole e non riusciranno più ad uscire.

Ecco quindi i 2 ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa e il trucchetto velocissimo per allontanare i moscerini.