Quando pensiamo ai fiori freschi, solitamente li colleghiamo ai regali che facciamo ad occasioni come compleanni ed anniversari.

Ma non solo, un bel vaso di fiori ha la capacità di metterci di buonumore e diffondere un naturale profumo straordinario nella nostra casa.

I fiori freschi sono meravigliosi, con la loro presenza regalano alle nostre stanze un’aria luminosa ed elegante allo stesso tempo.

Uno dei maggiori fastidi che riscontriamo è quello di cambiarli frequentemente, proprio perché tendono a deperire velocemente.

Bastano questi trucchetti per far durare a lungo i fiori recisi in vaso

Per prima cosa, quando li acquistiamo dobbiamo controllare che siano in buone condizioni, per esempio facendo attenzione che i boccioli mostrino il loro colore caratteristico.

Per evitare che petali e steli si danneggino mentre li portiamo a casa, è bene confezionarli con cura; arrivati a casa mettiamoli nell’acqua pulita.

Prima di utilizzare i vasi, è buona abitudine lavarli e disinfettarli attentamente, con acqua e aceto per poi metterci all’interno i nostri fiori.

È fondamentale togliere, praticando un taglio obliquo ed utilizzando delle forbici sterilizzate, circa tre centimetri dall’estremità dello stelo.

Bisogna fare attenzione che le foglie della nostra pianta non tocchino mai l’acqua, per non rischiare che questa causi un loro deperimento prematuro.

In pratica, è consigliato riempire d’acqua il nostro vaso al 40% o al massimo fino a metà stelo circa.

Per una loro maggiore durata, si suggerisce di aggiungere quotidianamente dell’acqua pulita, invece di cambiarla totalmente, per evitare eventuali shock alla pianta.

È consigliato aggiungere anche solo un cucchiaino di zucchero per donare ai nostri fiori delle importanti sostanze nutritive.

Bastano questi trucchetti per far durare a lungo i fiori recisi in vaso, è una soddisfazione mantenerli in salute e prendercene cura.

Ulteriori consigli

Per evitare il più possibile che si formino in acqua eventuali batteri che facciano marcire i gambi della pianta, basta un semplice trucchetto.

È incredibile ma inserire una sola moneta di rame sul fondo del vaso agirà, in modo del tutto naturale, da fungicida.

Ecco come mantenere fiori recisi freschi a lungo solo con un semplice prodotto che abbiamo tutti in casa