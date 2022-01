Le pareti di cantina, garage, tavernette e scale sono certamente le più maltrattate in tutte le case. Spesso si ricoprono di impronte di scarpe, strisciate nere provocate da gomme di auto, moto e biciclette, o altre macchie di origine non identificata. Questo avviene soprattutto se si hanno bambini in casa, che magari amano giocare a palla in garage, oppure se siamo appassionati di vari hobby manuali e quindi rischiamo di fare disastri nel nostro laboratorio. Ma niente paura, perché solitamente non è affatto difficile rimuovere queste antiestetiche impronte e macchie. Bastano tre ingredienti che sicuramente abbiamo già in casa.

Bastano questi tre ingredienti per togliere le impronte di scarpe e le strisciate nere dai muri di cantina, garage e scale.

Molti pensano che le pareti non vadano lavate perché potrebbero rovinarsi. Ma in realtà non è così. Le vernici moderne sopportano senza problemi una bella strigliata senza rovinarsi, soprattutto se le laviamo con cura e senza usare strumenti aggressivi. Per pulire le pareti di cantine, garage, scale, tavernette, e anche della camera da letto dei bambini bastano davvero pochi strumenti. Bastano questi tre ingredienti per togliere le impronte di scarpe e le strisciate nere dai muri di cantina, garage e scale. Muniamoci di una ciotola con dell’acqua calda, un bicchiere di aceto bianco e del sapone per piatti. Procuriamoci inoltre un panno in microfibra. Andrà bene anche un asciugamano vecchio che non utilizziamo più. Ora possiamo procedere.

Sfreghiamo con attenzione le macchie con il panno in microfibra

Nella ciotola mettiamo circa mezzo litro di acqua calda, un bicchiere di aceto bianco, e qualche goccia di sapone per i piatti. Ora non ci resta che bagnare il nostro straccio e incominciare a lavare le pareti. Non dobbiamo temere di rovinare la vernice, dato che gli ingredienti che stiamo utilizzando sono delicati.

Puliamo accuratamente tutta la parete, anche le parti dove non ci sono pedate o strisciate, per ottenere un effetto omogeneo alla fine. Dopo aver insaponato per bene la parete, utilizziamo il lato più morbido di una normale spugna per i piatti per eliminare l’acqua e sapone in eccesso. Inumidiamola e strizziamola bene e poi passiamola con attenzione sulla parete.

Un consiglio per rimuovere le macchie più ostinate: possiamo utilizzare una semplice gomma di cancelleria per cancellare le macchie causate dalle ruote delle biciclette e delle moto. Il nostro garage tornerà a brillare come prima.

Un altro problema che si presenta soprattutto in cantine e garage è l’eccessiva umidità. Ma possiamo costruire un semplice deumidificatore fatto in casa utilizzando del sale grosso.