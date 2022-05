Non sapere più che cosa preparare per cena è una sfida che tutti dobbiamo affrontare occasionalmente, soprattutto dopo una frenetica giornata di lavoro, o se ci siamo dimenticati di andare a fare la spesa. Ma anche se non abbiamo ingredienti freschi a portata di mano, non significa che dobbiamo correre al negozio all’ultimo minuto né che dobbiamo spendere soldi per ordinare a casa un pasto già pronto. Tutti abbiamo una dispensa in cui si nascondono cibi a lunga scadenza che spesso ci eravamo dimenticati di avere.

Ebbene, con un po’ di fantasia questi “fondi di dispensa” possono essere trasformati in un ottimo secondo. Oggi vogliamo proporre una ricetta davvero semplicissima, con degli ingredienti che non mancano mai nella dispensa degli italiani, per mettere in tavola un secondo di emergenza pronto in pochi minuti, saporito, saziante e nutriente.

Fagioli, un barattolo di sugo e una cipolla bastano per preparare un ottimo secondo

Frughiamo in dispensa e tiriamo fuori gli ingredienti che salveranno la nostra cena. Per questa ricetta basta pochissimo: del sugo pronto, una latta di fagioli e una cipolla. Prepareremo un ottimo contorno. Si tratta dei fagioli in umido col pomodoro. La ricetta è davvero semplicissima.

Bastano questi tre ingredienti a lunga conservazione che abbiamo di sicuro in dispensa per preparare un secondo saporitissimo dell’ultimo minuto

Procuriamoci una padella capiente e antiaderente e oliamola bene. Tagliamo la cipolla finemente e gettiamola in padella, dove la faremo soffriggere fino a quando comincerà a diventare marroncina. Se abbiamo in frigo una bottiglia di vino bianco aperta, possiamo mettere due cucchiai di vino bianco per insaporire un po’ il piatto. Nel frattempo, scoliamo i fagioli dalla latta e laviamoli bene sotto l’acqua corrente.

Fagioli in umido col pomodoro

Quando la cipolla è ben dorata, aggiungiamo i fagioli scolati e lavati, qualche cucchiaio di sugo e mezzo bicchiere d’acqua. Saliamo e condiamo. Per questa ricetta possiamo usare praticamente qualsiasi spezia o erba aromatica abbiamo in casa. Con i fagioli si sposano in particolare l’alloro, il timo, il rosmarino, il pepe, il curry, la paprica, o altre spezie dal sapore deciso. Lasciamo cuocere i fagioli fino a quando si saranno ritirati e insaporiti abbastanza, poi serviamo. Con fagioli, sugo e cipolle abbiamo creato un secondo piatto: bastano questi tre ingredienti per salvare la cena e servire una pietanza salutare, saziante e nutriente pronta in pochissimi minuti.

Lettura consigliata

Se non sappiamo più come cucinare l’uovo proviamo questa ricetta semplicissima con due ingredienti che farà impazzire i bambini