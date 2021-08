D’estate abbiamo tutte lo stesso problema: la piega non dura. Quando fa particolarmente caldo e si suda molto, la piega appena fatta ha i minuti contati, soprattutto se il parrucchiere non è così esperto.

È un inconveniente che accomuna tutte, chi ha i capelli ricci perché li vorrebbe lisci e viceversa. Per risolvere una volta per tutte questo problema abbiamo pensato di elencare alcuni piccoli trucchi che potranno esserci davvero utili in questo periodo. Scopriamoli insieme.

Bastano questi semplici trucchi per far durare la piega più a lungo anche d’estate

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già scoperto qual è il taglio di capelli che sta spopolando in quest’estate 2021 e che sta bene davvero a chiunque!

Per quanto riguarda la piega, invece, la prima regola per mantenerla a lungo è farla il giorno dopo aver lavato i capelli. Il motivo è che i capelli appena lavati risultano troppo leggeri, poiché lo shampoo li libera dal loro rivestimento naturale di sebo. Per questo motivo non reggerebbero la piega.

Se invece dovessimo avere bisogno di lavare i capelli e fare la piega immediatamente, potremmo spruzzare un po’ di shampoo secco sulle radici. Dopo averlo spazzolato via, i capelli saranno più voluminosi e perfetti per sostenere la piega.

No all’asciugamano aggressivo

Chi sfrega troppo energicamente l’asciugamano sui propri capelli li rovinerà, rendendoli più deboli e crespi. Un altro momento in cui è presente questo rischio è la notte.

In questa fase, infatti, i capelli sfregano contro la federa e rischieranno di rovinarsi. Per evitare problemi, potremmo decidere di utilizzare federe in seta, notoriamente molto delicate poiché creano meno attrito con il corpo rispetto ad altri materiali.

In alternativa, potremo utilizzare un turbante notturno di seta. Grazie a questo trucchetto, la mattina seguente noteremo con piacere che la nostra piega è ancora intatta.

L’idea per chi suda molto

In questo periodo molte persone non riescono a dormire per l’afa eccessiva. Quindi, in una situazione come questa, sperare di mantenere la piega anche il giorno dopo potrebbe sembrare una missione impossibile. In realtà anche questo fastidio si potrà risolvere facilmente.

Ancora una volta ci servirà lo shampoo secco, da spruzzare sulle radici. Questo prodotto assorbirà il sudore e l’umidità, salvando la nostra piega. Ecco perché bastano questi semplici trucchi per far durare la piega più a lungo anche d’estate.

La mattina basterà una semplice spazzolata per ritrovare la nostra acconciatura bella come il giorno precedente!

