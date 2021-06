L’importanza di una delle parti del corpo che molti giudicano le meno belle: i piedi. Sono le Cenerentole del nostro fisico. A volte li trattiamo con sufficienza, altre addirittura non ce ne curiamo. Eppure, sono fondamentali per portarci dove vogliamo. L’estate poi è la stagione che li espone maggiormente a tutti i pericoli, avendoli scoperti per buona parte della giornata. Per questo bastano questi pochi e insospettabili accorgimenti che molti ignorano per prendersi cura dei piedi in estate avendoli sempre belli e sani. Ecco qualche suggerimento della nostra Redazione per la salute dei nostri piedi.

Cercare di non condividere gli oggetti personali

Stanno riaprendo piscine, campi di calcetto e palestre. Luoghi di produzione e proliferazione di germi, funghi e batteri. Qui, davvero i nostri piedi rischiano grosso. Ma lo sapevamo, senza leggere questo articolo. Attenzione, però a una cosa importante. Non condividiamo con estranei, anche se amici o conoscenti, i nostri effetti personali. Per esempio, le ciabatte: “me le presti che le ho dimenticate?”. Un classico nei luoghi sopra citati. Cosa da non fare assolutamente, perché l’onicomicosi ci aspetta dietro l’angolo. E, con essa, molte altre infezioni e malattie.

Attenzione alle scottature

Un plauso alle mamme che in spiaggia, al mare e in piscina mettono la crema solare sui piedi dei bimbi. Quasi nessuno lo fa, eppure la protezione solare previene l’invecchiamento anche della pelle dei piedi, che a noi sembra quella più robusta. Sbagliamo, perché, invece questa parte del nostro derma è molto sensibile e dobbiamo ricordarci sempre di proteggere il collo e le piante dei piedi. Anche se camminiamo sulla sabbia o in acqua. Bastano questi pochi e insospettabili accorgimenti che molti ignorano per prendersi cura dei piedi in estate avendoli sempre belli e sani.

Calzature sempre appropriate

Scegliere una calzatura comoda e dalla misura adatta è un teorema così semplice che a volte non lo seguiamo. Anche e soprattutto d’estate, con l’utilizzo delle calzature aperte, dei sandali, delle ciabatte e via dicendo. I piedi sono belli anche se li manteniamo bene con le calzature giuste e le azioni giuste. Fare una corsa con una scarpa scoperta ci espone al rischio infortuni, ma anche a tagli e infezioni. Così come le mitiche ciabatte infradito, che i maschietti usano anche per giocare a calcio, nulla di più sbagliato.

Approfondimento

