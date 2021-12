Il ritorno di fiamma del vintage a cui stiamo assistendo recentemente ha dimostrato ancora una volta un principio ben consolidato: la moda è ciclica. Per questo motivo può capitare di ritrovarsi ad indossare dei vestiti che per anni non hanno visto le passerelle o sono stati rinchiusi negli armadi. Oggi andremo a riscoprire uno di questi capire a capire come poterli integrare nel nostro guardaroba. Infatti, bastano questi piccoli trucchi per poter indossare e regalare questi capi erroneamente considerati fuori moda. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

A volte ritornano

Capita che grandi classici della moda maschile rimangano per anni chiusi negli armadi solamente per essere riscoperti anni dopo. Ad esempio abbiamo scoperto come questi due tessuti poco utilizzati siano perfetti contro l’inverno. Allo stesso modo abbiamo analizzato come scegliere e regalare un capo spesso preso poco in considerazione ma in realtà indicato come dono natalizio.

Oggi presenteremo invece un insieme di capi maschili che da anni non si vedono in giro ma che stanno riscoprendo una sua nicchia di appassionati. Parliamo dei vestiti in velluto a coste, materiale versatile e caldo perfetto per la stagione fredda.

Bastano questi piccoli trucchi per poter indossare e regalare questi capi erroneamente considerati fuori moda

Riuscire a scegliere, regalare o persino indossare un vestito in velluto a coste senza sembrare fuori luogo non è per niente facile. Gli abiti confezionati in questo tessuto possono infatti avere un’aria “âgée” capace di rovinare anche la più bella serata. Eppure con dei semplici trucchi è possibile scegliere e indossare dei vestiti in velluto a coste senza sembrare fuori luogo.

Nel caso si voglia comprare un blazer in questo tessuto meglio quindi puntare su colori facilmente abbinabili, come il beige e l’intramontabile blu. Inoltre, il tessuto di questo capo dovrebbe essere più leggero di quello utilizzato per i pantaloni. La costa dovrà così risultare il più sottile possibile, in maniera da non “appesantire” il capo.

Per quanto riguarda i pantaloni è invece importante capire la vestibilità degli stessi e come abbinarli. Scegliere quindi dei pantaloni dalla vestibilità “slim” in abbinamento con un dolcevita, capace di bilanciare questo capo così “pesante”.

In conclusione, è bene prestare attenzione quando si decide di indossare un abito in questo materiale. Anche in questo caso è preferibile scegliere delle coste fini e abbinare questo capo cosi particolare con un paio di stivaletti alla moda.

